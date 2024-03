"Те продължават да унищожават екосистемата”: "Кокаиновите" хипопотами на Пабло Ескобар

С обственикът на мексиканския резерват „Осток“ се оплака, че въпреки решението на колумбийските власти да експулсират „кокаиновите“ хипопотами от страната, това никога не е направено, пише в. „Екселсиор“. Зоологът Ернесто Зазуета каза, че преди година неговият резерват е предложил преместването на 74 хипопотама от Колумбия в Мексико, Индия и Перу, но правителството на Колумбия не е дало разрешение за това.

Хипопотами, отглеждани някога в имението му от известния наркобарон Пабло Ескобар, сега се размножават в дивата природа и застрашават екосистемата на Колумбия. В момента има около 170 индивида. Зазуета твърди, че има всички необходими възможности за транспортиране на животните, но колумбийските власти все още не са успели да вземат решение и все още разглеждат молбата. „Много е жалко, че няма напредък. Една година е много време. Разбираме, че някои животни са били успешно стерилизирани, но това не е достатъчно, за да реши проблема. Те се размножават бързо и продължават да унищожават екосистемата”, оплака се зоологът.

Според неговия план 60 хипопотама ще отидат в резервати в Индия, Мексико ще вземе 10, а Перу ще вземе още четири. Такава хуманна стъпка значително ще намали популацията на животните. „С всяка минута това хуманно решение се отдалечава. Разбираме, че това не е трайно решение на проблема, но размножаването на животните ще бъде сериозно забавено, както и щетите, които причиняват“, казва Зазуета.

