Какво е "социален джетлаг" и как се отразява на здравето ви

И зграждането на различни навици за сън в работните и почивните дни, може да доведат до здравословни проблеми, сочи проучване.

Изследователи от Обединеното кралство установиха, че "социален джетлаг" (състояние, свързано с отпадналост, главоболие, безсъние, вследствие на нарушение на съня), може да доведе до здравословни проблеми. Хората в подобно състояние имат лош хранителен режим, обясняват експерти.

Силно нарушения сън и работата на смени, оказват отрицателно въздействие върху здравето. Изграждане на постоянен навик за лягане и събуждане в един и същи час, допринася за намаляване на риска от заболявания, посочват експерти и допълват, че подобен навик спомага да се храним балансирано.

Учени от King's College London, провеждат изследване с участието на 1000 възрастни. Те установяват, че дори 90-минутна разлика във часовия диапазон, в който си лягаме или се събуждаме, в ден от седмицата, може да повлияе неблагоприятно, на бактериите, които се намират в чревната флора.

Наличието на широк спектър от различни видове бактерии в храносмилателната система е наистина важно. Някои от тях са по-добри от други, те изпълняват ключова роля в предотвратяването на редица заболявания, обясняват специалисти.

