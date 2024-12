Какво да очакваме от Бионсе на 14 януари? Ето няколко теории

К ак Бионсе ще управлява света през 2025 г.?

След 13-минутното си изпълнение на полувремето по време на първия в историята на Netflix коледен мач от НФЛ на стадион NRG, където „Хюстън Тексанс“ се бори с „Балтимор Рейвънс“ в родния ѝ град, 43-годишната носителка на 32 награди „Грами“ публикува тийзър в социалните мрежи, като сподели, че феновете могат да очакват нещо на 14 януари.

В 15-секундния клип Бионсе се появява, размахвайки американското знаме, докато е на бял кон, преди видеото да премине към черен екран с датата 14 януари с големи червени букви.

„Погледнете този кон", написа тя под публикацията, цитирайки текста на песента си „Sweet Honey Buckiin““ от 2024 г. Публикацията предизвика вълнение сред феновете в секцията с коментари за това какво е подготвила кралица Бий за 2025 г.

Бионсе предизвика фурор с каубойско шоу (СНИМКИ/ВИДЕО)

Един от феновете сподели надеждите си за турне в подкрепа на последния ѝ албум Cowboy Carter - нещо, което публицистката на Бионсе Ивет Ноел-Шур по-рано отрече.

„Да! Турнето идва“, написаха те.

Други коментатори предположиха, че Бионсе може би планира да пусне Act III - дългоочакваното продължение на Cowboy Carter.

„Краят на родеото и началото на Act III“, пише един от феновете.

Live Nation has reposted Beyoncé’s announcement of something coming on January 14th. pic.twitter.com/sSZFZwmPDh