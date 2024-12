Джей Зи, Бионсе и Блу Айви на премиерата на „Муфаса“ (СНИМКИ)

Д жей Зи присъства на премиерата на филма „Муфаса“ заедно със семейството си след обвиненията в сексуално посегателство.

Съпругата му Бионсе, майка ѝ Тина Ноулс и дъщеря им Блу Айви застанаха до рапъра, докато минаваха по червения килим. Той носеше семпъл тъмнокафяв костюм с бяла риза с копчета и черна вратовръзка.

До Джей Зи Бионсе зашеметяваше в черна рокля, която имаше метални златни точки. Тоалетът ѝ беше без презрамки и имаше дълбоко илюзорно деколте. Изпълнителката показа пред камерата сияйна усмивка, като беше пуснала дългата си руса коса.

Към Бионсе се присъедини 12-годишната дъщеря на двойката - Блу Айви. Младата танцьорка очарова в металическата си рокля, която имаше по-бална визия.

Те бяха придружени и от майката на Бионсе, Тина. Семейството позира задружно за снимки.

Появата им идва, след като срещу Джей Зи беше подадена жалба, в която се твърди, че е извършил сексуално посегателство над 13-годишно момиче заедно с Шон „Диди“ Комбс - твърдение, което и двамата отричат.

В отговор на обвиненията бизнесът на Джей Зи, Roc Nation, публикува изявление и послание от него.

