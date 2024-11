Billboard: Бионсе е най-великата поп звезда на 21-ви век

С лед продължително броене, продължило няколко месеца, Billboard обяви своя избор за „най-велика поп звезда на 21-ви век“... Бионсе.

Бившата звезда от Destiny's Child, която през 2003 г. започна самостоятелна кариера, изпревари най-продаваната поп звезда на 21-ви век Тейлър Суифт, тя трябваше да се задоволи с второто място.

Beyoncé has been unofficially named the Greatest Pop Star of the 21st Century by Billboard. pic.twitter.com/AVZKryKHYX