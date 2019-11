Как смела жена спаси коала от пламъците в Австралия

Г орските пожари, които се разпространяват по цялото източно крайбрежие на Австралия, станаха причина за смъртта на 6 души. Освен това те унищожават и местообитанието на стотици коали. Смята се, че повече от 300 животни са загинали в пламъците.

Стотици коали вероятно са загинали в Австралия

Една смела жена рискува собствения си живот, за да спаси ранена и плачеща коала от огъня. По този начин тя успява да вдъхне надежда, че държавата ще се справи с бедствието.

Във видео, публикувано в интернет, се вижда как една коала се опитва да се качи на дърво, но пламъците я застигат. Тогава една жена сваля ризата от гърба си, за да отиде и да прибере с нея коалата. След това тя дава вода на животното и се опитва да го охлади.

Смелата жена, на име Тони Дохърти, отново се среща с коалата, която е спасила. Служителите в болницата ѝ казват: „Вие сте легенда“. Тя дава на коалата името Луис и споделя:

„Той се катереше по дърво и имаше пламъци на задните крака. Затова аз просто го покрих с моята тениска, за да успея да го сваля от дървото. Беше толкова топло и аз изтичах там, където има повече отворено пространство. Другите хора ми подадоха вода и ние загасихме огъня от коалата“.

Животното е ранено сериозно. То има тежки изгаряния на ръцете и краката, също по носа и още някои части от тялото. Коалата обаче вече се възстановява в клиниката, където е настанена.

