Заради по-честите разводи в Китай: Голям бизнес процъфтява

К ато сватбен фотограф препитанието на Тан Менгменг зависи до голяма степен от хората, които се женят, и от това да улови радостта и щастието на любовта на една двойка.

Но броят на сключените бракове в Китай постоянно намалява и 28-годишната жена, която управлява фотографско студио в централната провинция Хенан, изпитва желание да разшири източника си на приходи, за да се възползва от една нарастваща тенденция - разводите.

В допълнение към влюбените, които си разменят обети, тя вече снима и двойки, които искат да отбележат, а в много случаи и да отпразнуват края на брака си.

Официалните данни сочат, че броят на браковете в Китай рязко спада - от около 13 млн. през 2013 г. до под 7 млн. през 2022 г., което е най-ниското ниво от 1985 г. насам, според данни на Националното статистическо бюро на Китай.

Миналата година в страната е отбелязан лек скок към 8 милиона, но властите продължават да са обезпокоени от тази тенденция.

Междувременно броят на разводите рязко се е увеличил, достигайки рекордно високи стойности от 4,7 млн. през 2019 г., което е повече от четири пъти повече, отколкото преди две десетилетия, сочат данните.

