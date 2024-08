Дженифър Лопес подаде документи за развод

Д женифър Лопес и Бен Афлек се развеждат след малко повече от две години брак. Лопес подаде заявление за развод във вторник, 20 август, във Върховния съд на окръг Лос Анджелис, потвърждава Variety. Официалната дата на раздялата е посочена като 26 април. (*Видеото е архивно!)

Бен Афлек отново се усмихва... но не заради Дженифър Лопес (ВИДЕО)

Jennifer Lopez has reportedly filed for divorce from Ben Affleck.



Read the full story: https://t.co/RU45E9XS5H — VANITY FAIR (@VanityFair) August 20, 2024

55-годишната Лопес и 52-годишният Афлек се запознават на снимачната площадка през 2003 година. За кратко са сгодени, а 20 години по-късно отново се събират и минават под венчило.

Това е четвърти брак за Лопес и втори за двукратния носител на „Оскар” Бен Афлек.

Лопес и Афлек заснеха два филма заедно: романтичният филм на Мартин Брест „Gigli“ през 2003 г. и комедията на Кевин Смит „Jersey Girl“ през 2004 г. По времето, когато последният филм излезе по кината, Лопес и Афлек бяха отменили годежа си.

Как се справя Дженифър Лопес след раздялата с Бен Афлек

И двамата се ожениха и разведоха през следващите години - Лопес с Марк Антъни, Афлек с Дженифър Гарнър. След това двамата отново започнаха публична връзка преди около три години. Лопес предоставя чести актуализации за нейния годеж и евентуален брак на своите фенове чрез присъствието си в социалните медии и бюлетина.

Лопес обърна особено внимание на връзката си в последния си албум „This Is Me … Now“, продължение на албума ѝ от 2002 г. „This Is Me … Then“, който също е посветен на тогавашните ѝ взаимоотношения с Афлек.

Източник: Бен Афлек и Дженифър Лопес ще подадат документи за развод

През месец май Лопес отмени лятното си турне „This Is Me… Now“ с изявление, което гласи: „Дженифър си взема почивка, за да бъде с децата, семейството и близките си приятели“.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase