Как повторното израстване на еленови рога помага на регенеративната медицина

К итайски учени откриха стволови клетки в елени, които са способни да подпомогнат повторния растеж на еленските рога. Това откритие може да предостави възможност за клинична регенерация на човешки органи, съобщи Синхуа.

Бозайниците до голяма степен са загубили способността си да регенерират органите си, но еленовите рога са интересно изключение, което сега се превръща в ценен образец за изучаване на регенерацията.

“Antlers can grow up to 2.75 cm per day and reach up to 15 kg in mass and 120 cm in length in ∼3 months. How do deer antlers achieve such rapid and complete regeneration? A population of antler blastema progenitor cells (ABPCs) are responsible for the antler regenerative cycle.” pic.twitter.com/YONxbc8Qir