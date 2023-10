Как Майка Тереза ​​стана светица заради чудеса, които никога не са се случвали

П рез 2003 г. - преди 20 години - Агнес Гондже Бояджиу, известна още като Майка Тереза, беше обявена за блажена, а през 2016 г. беше канонизирана, т.е.

Образът на монахинята обаче остава спорен, пише изданието "Рамблер".

Лекувала пациентите с молитва, а не с хапчета, принуждавала ги да приемат католицизма и бръснела главите им.

Католическата църква преди 20 години, на 19 октомври 2003 г., беатифицирана монахиня Агнес Гондже Бояджиу, известна още като Света Тереза ​​от Калкута или Майка Тереза, за нейната роля в организирането на Ордена на сестрите на милосърдието, който помага на болните бедни. В Албания този ден се е превърнал в празник - Денят на майка Тереза. На 4 септември 2016 г. тя е канонизирана, защото се твърди, че молитвата ѝ е помогнала за излекуване на рак на мозъка.

През 1979 г. монахинята получава Нобелова награда за мир „за работата си в помощ на страдащи хора“. Но още по време на живота на Майка Тереза ​​хората започнали да се съмняват в чистотата на нейните намерения.

Благословено детство

Монахинята е родена на 26 август 1910 г. в македонския град Скопие, но нарича кръщенето си 27 август истинския си рожден ден. Израснала със сестра си и брат си в заможно семейство - баща ѝ бил съсобственик на голяма строителна компания и преуспял търговец. Родителите на Агнес Дранфила и Никола Бояджиу били католици, които посещавали църквата и помагали на бедните. По-големият брат на Агнес Лазар си спомня, че като дете Агнес е била „малка розова дебеланка“, много забавна. Затова у дома я наричат ​​Gonja - „цветна пъпка“ в превод от албански.

Агнес, подобно на родителите си, беше религиозна. Заедно със сестра си тя пее в църковния хор, а също така участва в дейността на Ордена на Света Дева Мария.

Бащата на Агнес се застъпи за освобождаването на техния град от сърбите и присъединяването му към Албания. През 1919 г. е убит. Най-вероятно това е станало по време на албанско нападение срещу сръбско село.

Дранфила сама започва да отглежда три деца. За да изхранва семейството си, тя започва да шие. Има версия, че освен децата си, Дранфила е поела попечителството над шест сирачета, но надеждността на тази информация е трудно да се потвърди.

Гледайки как майка ѝ помага на бедните и колко топло се отнася към католическата църква, на 12-годишна възраст Агнес решава да посвети живота си на Бога. На 18-годишна възраст тя се премества в Ирландия и се присъединява към Ирландските сестри от Лорето.

Агнес била изпратена в Калкута в Индия, за да преподава в манастирско училище за момичета. Там тя полага обети и приема монашеското име Тереза ​​в чест на Света Тереза ​​от Лизийо.

Според монахинята на 10 септември 1946 г. Исус Христос ѝ се явил. Твърди се, че той ѝ наредил да съблече дрехите си на монахиня, да облече индийско сари и да отиде да помогне на бедните, болните и страдащите. Орденът обаче ѝ позволява да напусне манастира едва след две години. Властите предоставиха на Тереза ​​храма на богинята Кали, за да организират „дом за умиращите“. Там с нея работеха дванадесет монахини, които се подчиняваха на Тереза ​​във всичко.

На 7 октомври 1950 г. монахинята получава разрешение от папа Пий XII да създаде орден на сестрите на милосърдието, който ще помогне за организирането на училища, приюти и болници за бедни и тежко болни хора. Трябва да се отбележи, че всеки може да кандидатства в тези институции, независимо от националност и религия. След 46 години организацията има 400 клона в 111 страни, 700 дома на милосърдието в 120 страни.

Организацията на Майка Тереза в Индия продавала бебета

Орденът редовно осигурявал храна на 500 хиляди семейства и лекувал 250 хиляди души, оцелявайки от дарения. Най-вероятно те са получавали от 10 до 50 милиарда долара годишно, пише Комерсант.

Славата на Майка Тереза ​​след документалния филм на BBC „Нещо красиво за Бог“ ѝ помогна ​​да събира толкова голяма сума всяка година. През 1969 г. английският журналист Малкълм Магеридж, заедно с фотограф, дойде в един от домовете на милосърдието. В сградата нямаше осветление, но благодарение на новия нощен филм успяха да направят прилични снимки. За да привлече повече внимание, BBC го представи като чудо. Твърди се, че божествената светлина е помогнала да се снима на тъмно, скептични са от медията "Рамблер".

След като Майка Тереза ​​стана известна, започнаха да пристигат монахини, които искаха да работят под нейните институции. Скоро броят им достига пет хиляди. Тогава тя започва да бъде канена в различни страни за специални събития. Тя общува със световни политици, които обещават да отворят клонове на Ордена на сестрите на милосърдието в своите страни. Това я направи още по-популярна.

Тя убеждава американските политици да се откажат от смъртното наказание, а индийските политици да се откажат от принудителната стерилизация.

През 1982 г. тя убеждава израелците и палестинците временно да спрат битките, за да спасят 37 деца.

Как са работили къщите на смъртта?

Според официалните данни хора от всякаква националност и религия са били изповядвани в приютите на Майка Тереза ​​в съответствие с тяхната вяра. По-късно се оказало, че монахините убеждавали бълнуващи мюсюлмани и индуси да приемат католицизма, след което поставяли мокър парцал на челото им и извършвали ритуал, така че човекът да получи „билет за рая“.

Това беше обсъдено от бившата мисионерка Сюзън Шийлдс в книгата на Кристофър Хътчинс „Мисионерската позиция: Майка Тереза ​​в теорията и практиката“.

Майка Тереза - провъзгласена за светица

Съдейки по кадрите, които са оцелели до днес, къщите на смъртта са били украсени в аскетичен стил. Имало стари дървени легла. Почти всички пациенти били обръснати, въпреки че за индийските жени например това е срам. Монахините заявили, че се стараят да не използват топла вода. Храната също била доста лоша.

През 1991 г. редакторът на британското медицинско списание The Lancet Робин Фокс публикува статия за сиропиталищата на Майка Тереза. Журналистът признава, че сестрите поддържат пациентите чисти. Гледали ги, лекували раните им и се отнасяли добре с тях.

Монахините обаче нямали медицинско образование, така че не виждали разликата между лечими и нелечими пациенти. Поради това хората, които са имали добри шансове за възстановяване, се заразяват с опасни инфекции и умират.

Освен това най-често хората се лекували не с лекарства, а с молитви. Никой не стерилизирал иглите, те просто се измивали с гореща, а понякога и със студена вода, поради което се предавали инфекции между пациентите.

Според Фокс в домовете на смъртта имало недостиг на болкоуспокояващи. Място, където човек трябвало да посрещне смъртта с минимални страдания, в действителност не било такова. Тази информация е потвърдена от доброволката Мери Лоудън в документалния филм на Кристофър Хитчънс „Ангел от ада, Майка Тереза ​​от Калкут“.

След тази публикация организацията прави няколко проверки, които потвърдили нарушения, а една от тях показала, че две трети от пациентите са починали от болков шок.

"Има нещо красиво в начина, по който бедните приемат съдбата си, начина, по който страдат като Исус на кръста. Светът печели много от страданието. Страданието означава, че Исус те целува", отговори Майка Тереза ​​в отговор на обвиненията.

Как живее Майка Тереза

Германското списание Stern публикува доклад, според който през 1991 г. 7% от даренията всъщност са отишли ​​за благотворителност.

Според The ​​Washington Post през 1983 г. Майка Тереза ​​е получила инфаркт. Тя решава да отиде на лекар и през 1989 г. ѝ поставят пейсмейкър. През 1991 г. тя се лекува в клиника в Калифорния. Въпреки убежденията си, Майка Тереза ​​била лекувана в най-добрите медицински институции в света, което предизвика вълна от критики. Тя заявила също, че поддържа аскетичен начин на живот, но се обличала с висококачествени дрехи и обувки и се хранила добре.

Майка Тереза ​​общувала с големи политици. Така тя се сприятелява с индийския премиер Индира Ганди, след което нейната организация е освободена от проверки. В отговор Тереза ​​подкрепя насилствената стерилизация на бедните в Индия, въпреки че самата тя се противопоставя на абортите и използването на контрол на раждаемостта. Освен това тя била против разводите, но също така подкрепила развода на принцеса Даяна и принц Чарлз.

Монахинята приемала дарения от крадци, наркодилъри и убийци. Британският издател Робърт Максуел взима £450 милиона от пенсионния фонд на служителите си и ги пропилява. Той дал част от парите на Майка Тереза, пише The Telegraph.

Обявяват Майка Тереза за светица догодина. Заслужава ли го?

Чарлз Кийтинг, обвинен в измама, също е дал откраднатите милиони долари на монахинята, а също така ѝ е дал назаем личния си самолет.

Личио Джели, замесен в убийства и корупция в Италия, беше номиниран за Нобелова награда за литература. Майка Тереза ​​подкрепи тази кандидатура, съобщава Corriere della Sera.

В книгата "Автентичен грях" журналистът Джанлуиджи Нуци пише, че Майка Тереза ​​е била най-големият клиент на Ватиканската банка, в чиято сметка е държала милиарди.

Проучване в списанието Studies in Religion/Sciences religieuses установи, че фондацията на Майка Тереза ​​не предоставя финансова помощ на жертви на природни и причинени от човека бедствия. И така, след няколко наводнения в Индия и след експлозия в завод за пестициди в Бопал, монахините от организацията само се молеха и раздаваха медальони на хората. В същото време фондът продължил да приема дарения от засегнатите страни.

Чудото на Майка Тереза

За да бъде обявена за блажена една монахиня, е било необходимо да се докаже, че тя извършва чудеса. Скоро духовенството намира жител на Индия, Моника Бесру. Тя казва, че има неоперабилен рак на стомаха. В деня на погребението на Майка Тереза ​​сестрата на жената докоснала иконата до тялото на починалата и след това я допряла до тумора на Бесуа. Осем часа по-късно ракът бил изчезнал.

Майка Тереза - светицата с усмивка, мъдрост и силен дух

По-късно съпругът на Бесру признава по време на бракоразводното им дело, че жената имала киста на яйчника. Тя е лекувана с лекарства, в резултат на което туморът изчезва. За потвърждение на думите си мъжът показа медицинско заключение. Въпреки това Ватикана призна случая за чудо.

Освен това се твърди, че молитвата на Майка Тереза ​​е помогнала за излекуването на Марсилио Андрино от Бразилия от рак на мозъка. Той няма официално медицинско заключение за наличието на болестта и никакви документи, потвърждаващи факта на премахване на тумора. Въпреки това също се смяташе за чудо.

Италианският мафиот Джорджо Бруско, познат на Майка Тереза, казва: „Ако тя е светица, тогава аз съм Исус Христос“.

Майка Тереза ​​не вярваше в Бог

Монахинята си води бележки, води дневник и пише писма. Тя настоявала документите да бъдат унищожени след смъртта ѝ, но Брайън Колодейчук решава да ги публикува в книгата „Бъди моята светлина“, той също доказва фактите за нейните чудеса.

В медиите Майка Тереза ​​беше „образ на издръжлива монахиня“. След публикуването на дневниците ѝ става ясно, че тя е сурова, твърда, с труден характер.

Както се оказа, когато монахинята решава да напусне манастира и да започне да помага на бедните, тя губи вярата си. Майка Тереза ​​многократно пише, че е разочарована от Бог.

"Чувствам се изгубена. Бог не ме обича. Бог не може да бъде Бог. Може би не съществува", пише в нейните дневници.

Съдейки по записите, монахинята не отказвала да взема пари от „лоши“ хора, защото иначе не би могла да помогне на бедните. Тя не обичала публичността, но активно започнала да се занимава с благотворителност.

Майка Тереза ​​почина на 5 септември 1997 г. на 87-годишна възраст. Почти до края тя продължава да ръководи ордена, като се отказва от правомощията си само шест месеца преди смъртта си.

Въпреки всички противоречия в биографията на монахинята, нейният образ е запечатан от мнозина като безкористна благодетелка, която жертва комфорта си, докато помага на другите.