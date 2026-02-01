Дара ще представи България на "Евровизия 2026"

На 25 януари: Отдаваме почит на свети Григорий Богослов, кой има имен ден

Д ара е големият победител в националната селекция за българска песен на "Евровизия 2026". Тя ще представи страната ни във Виена през месец май на най-престижния песенен конкурс в Европа.

Общо осем бяха претендентите за участие в юбилейното 70-о издание на „Евровизия“:

Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Молец, Роксана, DARA, Innerglow, MONA и Прея.

Журито беше съставено от Любо Киров, Нина Николина, Богдана Карадочева, Криско и Виктория Халкити - вокален педагог на много от победителите в „Евровизия“ като Елена Папаризу, Дима Билан и други.