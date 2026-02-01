Дара ще представи България на "Евровизия 2026"

Любопитно

Обновена преди 28 минути / 1 февруари 2026, 07:18
Д ара е големият победител в националната селекция за българска песен на "Евровизия 2026". Тя ще представи страната ни във Виена през месец май на най-престижния песенен конкурс в Европа.

Общо осем бяха претендентите за участие в юбилейното 70-о издание на „Евровизия“:

  1. Керана и Космонавтите,
  2. Михаела Маринова,
  3. Молец,
  4. Роксана,
  5. DARA,
  6. Innerglow,
  7. MONA и
  8. Прея.

Журито беше съставено от Любо Киров, Нина Николина, Богдана Карадочева, Криско и Виктория Халкити - вокален педагог на много от победителите в „Евровизия“ като Елена Папаризу, Дима Билан и други.

Източник: БГНЕС    
Дара Евровизия 2026 Национална селекция Българска песен Виена Песенен конкурс Жури Участници Български изпълнители Победител
Nova.bg