Кейт Мидълтън показа неочаквана прическа

В ъв вторник принцесата на Уелс посети Брадфорд за поредица от официални ангажименти, с които подчерта значението на общността и връзката с природата.

В сутрешните часове Кейт впечатли със стилна визия, избирайки сако от Holland Cooper, съчетано с пуловер в цвят мока и теракотени панталони от Jigsaw.

44-годишната принцеса носеше емблематичната си коса разпусната, оформена в меки къдрици, по време на посещението си в Службата за терапия на детски травми към Family Action в Западен Йоркшир. Там тя се срещна с терапевти, семейства и деца, както и се включи в сесия по творческа терапия в рамките на първия си самостоятелен „кралски ден“ за годината.

По-късно през деня Кейт се отправи към клуба по ръгби лига „Уейкфийлд Тринити“, където се запозна с програмите на клуба за работа с местната общност. Принцесата дори сама излезе на терена, за да се включи в тренировка по усъвършенстване на уменията.

Плитката на Кейт

След като се преоблече в по-небрежен тоалет, включващ каки зелено яке Barbour, Кейт изглеждаше като изключително елегантна екшън Барби, докато разговаряше с един от ръгбистите. В този момент тя реши да прибере косата си. Макар принцесата на Уелс през годините често да е наричана неофициалната кралица на вдигнатите прически, демонстрирайки бляскави и сложни визии, които нерядко включват плитки, това е първият път, в който я виждаме с коса, сплетена в странична плитка — стил, напомнящ прическа, характерна за ученичките.

През септември 2025 г., по време на кралски ангажимент в Suffolk Silk Mills в Съдбъри, Кейт демонстрира бърз и ефективен трик за оформяне на косата си, когато е навън — и го направи да изглежда напълно без усилие. Кралската особа показа, че прибирането на обемната ѝ коса, която по онова време вече беше с по-светли кичури, в кок може да стане изключително лесно.

Без ластик за коса или огледало, само с опит и няколко секунди за оформяне, Кейт буквално нави косата си на кок. Брет Макдоналд от CULT Hairdressing коментира: „Когато косата се усука преди навиването, като всеки път се увива по-близо до главата, това я кара да се самостяга и да се заключва в основата“.

Той допълни: „Работи особено добре при дълга коса и ние, фризьорите, използваме този метод постоянно върху мокра коса, за да я фиксираме без щипки или фиби, когато напускаме мивките. Харесва ми непринудената елегантност, която принцесата на Уелс демонстрира, ясно показвайки, че е практикувала този трик и преди“.