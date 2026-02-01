Лияна: Не искам повече моят свят да бъде докосван от „нечисти ръце“

Любопитно

Певицата разказва открито за огорченията от думите в медиите, лъжите и отношението на обществото към жените като обект на подигравка

1 февруари 2026, 11:09
В новия епизод на подкаста си „Храмът на историите”, Мариян Станков – Мон Дьо ни среща с една жена с история. Певицата Лияна разказва открито за огорченията от думите в медиите, лъжите и отношението на обществото към жените като обект на подигравка.

Лияна заяви, че отказва да бъде възприемана като трофей и обект на спекулации, като бе категорична, че не желае повече личният ѝ живот да бъде предмет на публично обсъждане.

„Никога не съм си представяла, че човек може да е толкова плитък и неразумен, че да ме разглежда като трофей. Аз съм много повече от визия“, каза тя.

По думите ѝ през годините е била засегната от интерпретации и внушения за живота ѝ, които не отговарят на истината.

„Не искам повече моят свят да бъде докосван от нечисти ръце. Бог знае коя съм. Това ми е достатъчно“, заяви Лияна.

За жените и обществените очаквания

Певицата отправи послание към жените да не приемат ролята на предмети и да не позволяват да им се поставя „цена“.

„Жените, ще ви помоля – спрете да разглеждате жените като предмети. И тогава и те самите ще спрат да си слагат цена“, каза тя.

Според нея хората нямат право да съдят другите заради миналото им.

„Всеки има минало, но има шанс за по-добро бъдеще и никой няма право да ме спира“, допълни изпълнителката.

За здравословните проблеми

Лияна разкри, че е преживяла сериозни здравословни изпитания, включително тежка инфекция на костния мозък и две операции.

„Аз имах инфекция на костен мозък. Много тежка история с две операции. Все още имам белези. Бях обезобразена“, разказа тя.
По думите ѝ именно тези преживявания са я накарали да приеме себе си такава, каквато е.

„Не искам повече да се крия, защото най-накрая се харесвам“, заяви Лияна.

За музикалната индустрия

Певицата коментира и състоянието на съвременната музикална среда, като изрази критика към тенденциите и комерсиализацията.

„Вече не можеш да чуеш песен, която да ти бръкне в душата. Повечето неща ми звучат като едно и също“, каза тя.

Според нея продуцентите и медиите носят отговорност за вкуса на публиката.

„Създавайте вие вкус, ако сте музиканти и продуценти. Не бъдете изпълнители на нездрави и порочни желания“, заяви Лияна.

За новия филм „Майната ти, любов“

Лияна обяви участието си в новия български филм „Майната ти, любов“, чиято премиера е насрочена за 6 февруари 2026 г.

„На 6 февруари ще се роди още една моя голяма любов. Това е филм от сърцето на режисьора Исидор Карадинов“, каза тя.

В лентата певицата влиза в ролята на Изабела и споделя, че се е потопила изцяло в образа.

„Месеците, в които снимахме, аз бях Изабела. Плача истински, защото се връщах към моменти от живота си“, разказа Лияна.

За дъщеря си и личните изпитания

Лияна говори и за дъщеря си Денис, която е завършила журналистика в Софийския университет и е преминала през сериозен период, свързан със здравословен проблем.

„Дъщеря ми е видяла много повече, отколкото хората знаят. Преди две години минахме през много тежък период – здравословен“, сподели Лияна.

По думите ѝ детето ѝ е било обект на публични нападки в момент, когато е било подложено на лечение.

„Трябва ли да живея в обяснителен режим и да моля – пощадете ми детето?“, попита риторично певицата.

За вярата и оцеляването

Лияна заяви, че вярата ѝ е помогнала да преодолее всички изпитания.

„Аз преболих всичко благодарение на вярата си. Може би Бог ме подготви за всичко, което трябваше да се случи“, каза тя.
Според нея болката и травмите могат да бъдат преработени в сила.

„Една травма, ако я погледнеш от правилната перспектива, може да те роди отново“, обобщи Лияна.

