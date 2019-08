Л ейди Даяна безспорно ще продължи да бъде "принцесата на народа", но и също една от най-влиятелните дами в края на XX в.

Тя е обичана от милиони хора по света до днес, ще бъде запомнена не само със своята външна красота, но и добро сърце.

Животът й външно изглежда като приказка, но отвътре нещата изглеждат по съвсем друг начин.

В началото на 90-те години бракът между Даяна и Чарлз започва да се разпада, нещо, което първоначално е отричано, а след това превърнато в сензация от световните медии. Принцът и принцесата на Уелс се разделят на 9 декември 1992 г.

Раздялата е вече факт, а медиите по света следят всяка стъпка на Даяна и Чарлз.

На 29 юни 1994 г. Даяна присъства на събитие, организирано от "Венити феър", облечена в къса, прилепнала по тялото черна рокля, с дълбоко деколте и паднали рамене. Роклята се превръща в сензация. Принцесата шокира много хора.

С тази рокля Даяна негласно заявява:

В същия ден на екран излиза документален филм с принц Чарлз по националната телевизия, в който той споделя за живота и връзката си с Даяна. Целта на документалния филм - да възстанови добрия имидж на принца след раздялата.

Очакванията не се реализират.

Водещият пита дали Чарлз е бил "верен и честен" с Даяна по време на брака им. Принцът отговаря "Да, абсолютно", но докато не е станал (бел.ред. визирайки брака) "безвъзвратно разбит, двамата опитахме", допълва още Чарлз в документалния филм.

Не е ясно дали Даяна е вложила специално значение на черната рокля от същия ден през 1994г., но едно е сигурно - тя се превърна в един от най-емблематичните модни моменти на покойната принцеса.

Дрехата става известна като "роклята на отмъщението".

Модният специалист Алекс Лонгмор казва, че хората са видели за първи път "новата принцеса". С черната рокля тя излъчва увереност и независимост, далеч от кралския протокол, разказва още Алекс.

Кралският биограф Андрю Мортън казва, че Даяна е трябвало да се появи с друга рокля на събитието, тоалет на "Валентино".

В последния момент Даяна променя решението си, защото от бранда са се похвалили, че принцесата ще бъде с техен тоалет.

Според дизайнерката, дръзката черна рокля била готова за Даяна доста по-рано, но тогава принцесата не е искала да я облича, защото не се чувствала комфортно .

