Извънземен ли е "ангелът-хранител", който спаси Доналд Тръмп от фатален изстрел?

Оцеляването на Доналд Тръмп по време на опита за покушение срещу него на митинга в Пенсилвания на 13 юли стана повод за появата на някои доста любопитни разсъждения от страна на любителите на теории на конспирацията.

Най-провокиращата внимание версия обаче е тази за... извънземни, благодарение на които кандидатът за президент на републиканската партия още е жив. На кадри в социалната мрежа X се появиха два видеоклипа на стрелбата, за които се твърди, че показват мистериозни летящи обекти в небето по време на инцидента.

Според някои потребители, те доказват наличието именно на НЛО преди и след първия изстрел по Тръмп. "НЛО винаги са на митингите на Тръмп и го пазят", коментира един от тях в X, перифразирайки по свой собствен начин признанието му пред New York Post, когато той и сам призна: "Трябваше да съм мъртъв, а не да съм тук".

Алехандро Рохас, част от Enigma Labs (независим екип за изследване на неидентифицирани аномални явления) смята, че всъщност става дума за дронове, които са се "движили прекалено бързо по време на стрелбата и при близък план се е получило замъгляване на движението, изкривило действителната им форма до степен, в която да наподобяват на космически чинии". Според него, всъщност те са принадлежали на стрелеца Матю Крукс.

