"Стивън Кинг е глупак": Войната между Тръмп и "Краля на ужаса"

Н ай-новата публикация на автора на бестселъри Стивън Кинг в социалните медии стана вирусна, докато лъжливо твърди, че бившият президент Доналд Тръмп е отказал потенциален дебат с вицепрезидента Камала Харис.

След седмици на интензивен натиск, появил се в резултат на катастрофалното представяне на дебата на 27 юни, президентът Джо Байдън обяви в неделя, че оттегля кандидатурата си от тазгодишните президентски избори и подкрепя Харис като негов заместник.

Докато Тръмп и Байдън бяха настроени да участват във втори дебат, организиран от ABC на 10 септември, бъдещето на всякакви дебати между Тръмп и Харис, ако тя стане кандидатът на Демократическата партия, остава под въпрос.

Кинг, откровен демократ, който често критикува Тръмп онлайн, заяви в публикация в X, бивш Twitter, в понеделник, че бившият президент вече е обявил, че ще откаже да дебатира с Харис.

Trump has announced he won't debate Kamala Harris.

„Тръмп обяви, че няма да дебатира с Камала Харис“, написа Кинг в публикацията.

В изявление, изпратено по имейл до Newsweek в понеделник вечерта, говорителят на Тръмп Стивън Ченг каза следното: „Стивън Кинг е глупак“.

Тръмп не е обявил изрично, че ще откаже да участва в потенциален дебат с Харис. Бившият президент обаче предположи, че няма да дебатира с вицепрезидента при същите условия, както би направил Байдън, в публикация пред Truth Social в неделя.

„Моят дебат с Изкривения Джо Байдън, най-лошият президент в историята на Съединените щати, беше планиран да бъде излъчен по Fake News ABC, домът на Джордж Слопадополус, някъде през септември“, написа Тръмп.

„Сега, когато Джо, което не е изненадващо, се отказа от надпреварата, мисля, че дебатът, с когото и да изберат радикалните леви демократи, трябва да се проведе по FoxNews, а не по много пристрастния ABC. Благодаря ви! DJT“, добави той.

Бившият президент по-рано обяви в Truth Social, че е готов да дебатира с Байдън „по всяко време и навсякъде“.

Говорителят на кампанията на Тръмп Джейсън Милър каза пред NBC News малко след отпадането на Байдън от изборите, че „определено ще има“ дебат срещу „когото и да изберат демократите“.

Кинг не е единственият критик на Тръмп, който предполага, че бившият президент ще откаже да дебатира с Харис, ако тя стане негов опонент на общите избори.

Отчуждената племенница на Тръмп Мери Тръмп каза в подкаст, след като Байдън отпадна, че „няма да има дебат“, ако Харис е кандидатът на Демократическата партия, съгласявайки се с политическия анализатор Браян Карем, че „нищо не плаши Доналд Тръмп повече от това да трябва да дебатира с Камала Харис. "

Donald Trump is too cowardly to debate Kamala Harris.