Откриха "оазис на живота" на Малдивите

Е кип от акванавти откри, че Малдивите са оазис на дълбоководен живот в голяма водна пустиня.

Неотдавнашна подводна мисия около дълбоководна подводна планина на архипелага разкри нов вид процъфтяваща екосистема, която според изследователите никога досега не е била описвана, предава БГНЕС.

