Чудато откритие на Малдивите: женска риба се превръща в мъжка

О коло Малдивските острови, на дълбочина между 40 и 70 метра под Индийския океан, има трептящи ята от ярко оцветени риби с дълги перки, които никога не се осмеляват да излязат на повърхността на кораловите рифове, пише БГНЕС.

Розовобузестата фея (Cirrhilabrus finifenmaa), досега непозната за науката, е един от многото видове, които учените, занимаващи се с дълбоководно гмуркане, са открили в сумрачната зона, която се намира между осветените от слънцето плитчини и тъмните океански дълбини. Тя се простира на около 150 метра дълбочина и съдържа своя собствена смесица от видове.

The rose-veiled fairy wrasse (Cirrhilabrus finifenmaa) has been discovered off the Maldives. Like other wrasses, they change their sex as they age. The fish start life as females and mature into males. Some males then become female again. https://t.co/IaPQ0fOWA7 pic.twitter.com/fZcX1X1kJd