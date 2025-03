„Изтощително ужасно“ – първите рецензии за „Снежанка“ на Disney

Е кранизацията на живо на Disney на „Снежанка“, с участието на Рейчъл Зеглър и Гал Гадот, беше широко критикувана от рецензентите.

Докато някои ревюта хвалят изпълнението на Зеглър и признават усилията на филма да модернизира класиката, други го осмиват като ненужен и слаб опит за комерсиален успех, който не успява да улови магията на анимационния оригинал от 1937 г.

По-долу е представена компилация от най-забележителните критики:

Кевин Махер от The Times дава една от най-критичните рецензии, наричайки „Снежанка“ „ново ниско ниво на културно оскверняване“. Той осъжда прекомерно политическия подход на филма, твърдейки, че той придава по-голямо значение на посланията, отколкото на самата история.

Адаптацията премахва препратките към „бялата като сняг“ кожа на Снежанка и променя характера ѝ, като заменя романтиката с тема за самостоятелното утвърждаване. CGI-джуджетата са описани като „проблематични“ и „фотореалистични компютърно генерирани версии на анимационните герои“, докато новите песни, като Waiting on a Wish, са критикувани като банални и невдъхновяващи.

Ще стане ли "Снежанка" жертва на своето време?

Ревюто порицава тенденцията на Disney да „разрушава“ собствените си филми, за да ги приведе в съответствие със съвременните възприятия. Махер съветва зрителите: „Носете си торбичка за повръщане“. (1/5 звезди)

Питър Брадшоу от The Guardian дава остра оценка, определяйки филма като „изтощително ужасен“ и критикувайки неговите „псевдопрогресивни“ промени. Той твърди, че модернизациите изглеждат принудени, а не вдъхновени, като по този начин отнемат от първоначалния чар на историята.

Брадшоу също оспорва CGI-версиите на седемте джуджета, наричайки ги „уморителни“ и символ на погрешните опити на Disney за приобщаване. В крайна сметка той разглежда филма като циничен корпоративен експеримент, а не като истинска художествена преосмислица. (1/5 звезди)

Манохла Даргис от The New York Times предлага нюансирана критика, описвайки филма като „напълно адекватен“, но изразявайки резерви относно очевидните му политически послания. Тя отбелязва, че въпреки че филмът е наричан „събуден“, неговото въздействие в тази насока остава минимално.

Даргис подчертава чара и вокалното майсторство на Рейчъл Зеглър, признавайки способността ѝ да бъде в центъра на този пренатоварен и свръхпродуциран филм. Въпреки това тя критикува неговата посредственост и поставя под въпрос нуждата от още един римейк в архивите на Disney. (Без дадена оценка със звезди)

Оди Хендерсън от Boston Globe нарича „Снежанка“ ненужен римейк, който не оправдава съществуването си. Той описва филма като „лош по всякакви начини“, изтъквайки като основни недостатъци режисурата на Марк Уеб, слабите песни и невдъхновяващите CGI-герои.

Въпреки че Зеглър е похвалена като изключителна изпълнителка, се отбелязва, че тя е ограничена от слаб сценарий и посредствени екранни партньори. Изпълнението на Гал Гадот като Злата кралица също е критикувано като неубедително. Финалното заключение е, че филмът заслужава място сред най-големите неуспехи на Disney. (1,5/5 звезди)

Роби Колин от The Telegraph предлага по-балансирана гледна точка, признавайки противоречията около филма, но в крайна сметка го намира за по-добър от очакваното. Той отбелязва, че макар филмът да е критикуван за модерните си интерпретации, той не стига до крайности в насилственото прокарване на политически послания. (3/5 звезди)

Хелън О'Хара от Empire критикува филма за неговия непоследователен тон и проблематични визуални ефекти. Тя признава отдадените изпълнения на Зеглър и Гадот, но твърди, че крайният резултат изглежда компрометиран, сякаш е „Франкенщайн, нарязан в монтажната зала“.

О'Хара е особено критична към изобразяването на джуджетата, описвайки ги като „ужасяваща катастрофа на визуалните ефекти“, която забавя темпото на филма. Тя заключава, че е малко вероятно филмът да остави трайно въздействие.(2/5 звезди)

