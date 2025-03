Ще стане ли "Снежанка" жертва на своето време?

Б ихте си помислили, че войната в Газа ще окаже най-голямо влияние върху римейка на Disney. Но игралната версия на "Снежанка, обновен прочит на анимационната класика от 1937 г. "Снежанка и седемте джуджета", се превърна в огнище на социални и политически разделения още преди световната си премиера следващата седмица.

Изборът на Рейчъл Зеглер, актриса от колумбийски произход, за главната роля предизвика известна негативна реакция. По-скоро обаче полемиките се разразиха около пропалестинските изказвания на Зеглер и произраелските коментари на израелската актриса Гал Гадот, която играе Злата кралица – мащехата на Снежанка. Освен това, все още се водят спорове дали изобщо е трябвало да има джуджета – независимо дали в реален или CGI вариант.

