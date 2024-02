"Изпражненията не са отпадък, те са ресурс": Време ли е за революция в тоалетната?

П омислете за тоалетната - тази скромна порцеланова чиния, която изхвърля отпадъците ни няколко пъти на ден. Това не е технологично съоръжение, което често се обновява (въпреки че функциите за двойно промиване, затопляне на седалката и електронно биде със сигурност могат да го повишат), нито пък е любимец на света на дизайна.

Но тоалетните отчаяно се нуждаят от обновяване - както и целият ни подход към канализацията, според многобройните дизайнери, инженери по околна среда и експерти по канализация, които се надяват да променят парадигмата.

Според Агенцията за опазване на околната среда пускането на казанчето е разточително и представлява почти една трета от потреблението на вода на закрито в американските домове. В много части на света използването на тоалетна с казанче става все по-опасно, тъй като изменението на климата води до екстремни засушавания и наводнения, които задръстват канализацията и препълват септичните ями. В зоните на бедствия или на места без достъп до течаща вода необходимостта от иновации е още по-належаща.

Преосмислянето на начина, по който се справяме с отпадъците, също може да предостави възможност: Нашите екскременти могат да бъдат превърнати във възобновяема топлина, електричество и тор.

"Изпражненията не са отпадък, те са ресурс", казва Аря Ренел, финландска художничка и архитектка, която представи темата на миналогодишното архитектурно биенале във Венеция като куратор на павилиона на своята страна. Тя не е експерт в тази област, но е била разтревожена, когато е научила, че част от отпадъчните води на Венеция се оттичат директно в каналите и е искала да демонстрира кръгов подход към канализацията: "сухата" тоалетна.

Известна като "Huussi" на финландски език, сухата тоалетна отделя урината от изпражненията и се проветрява, за да не се отделят миризми - Във Финландия сухите тоалетни са особено разпространени в селските летни къщи, казва Ренел пред CNN. След като свършат работата си, потребителите насипват съдържанието на кофата на тоалетната с торф или дървени стърготини; след като се напълни, те преместват екскрементите в по-голям херметически затворен контейнер в продължение на няколко месеца, така че всички микроорганизми да умрат.

Останалият материал, богат на азот и фосфор, може да се използва като естествен тор, а не като обичайния синтетичен тор, който отделя парникови газове.

Методът на сухото компостиране е познат на тези, които живеят извън мрежата. В САЩ сухите компостни тоалетни отдавна се изграждат като алтернатива на тоалетните с казанче в селски домове, които не са свързани с канализационна система, или от хора, които не могат да си позволят да инсталират неутрализираща септична яма, която може да струва хиляди долари. Келси Макуилямс, инженер по околна среда, която изгражда кръгови санитарни системи в цялата страна със своята компания Point of Shift, казва, че нуждата от устойчиви решения само ще нараства в районите, засегнати от суша или наводнения.

"В момента има няколко щата, в които хората работят по промяна на действащите строителни норми, за да позволят не само компостни тоалетни, но и по-иновативни решения за хората, които ги искат. Септичните ями са чудесни - те служат за целта. Те са много стар тип технология и като цяло все още предпазват кладенците ни от човешки отпадъци и бактерии. Но има и по-добри решения", каза тя пред CNN.

Разширяването на употребата на сухи компостни тоалетни обаче представлява огромно предизвикателство - от регулациите на държавно или окръжно ниво до личните предпочитания. Те могат да бъдат трудни за инсталиране в градски условия и трудни за поддържане в нещо по-голямо от еднофамилна къща. Съществува и въпросът за времето: Чакането до една година за безопасно рециклиране на отпадъците възпира много хора, а и факторът на отвращение може да се окаже труден за преодоляване.

"От хората се изисква да се грижат за нещо, към което те са биологично настроени да изпитват неприязън", казва Макуилямс.

Mikäs se siin? Pisuaari joka on tehty ruoista. Tänään KuntaHelmissä tapahtuu; ollaan ruovikossa! Järviruoko taipuu moneen: Kettumäen kansanpuistossa on näkyvissä esimerkiksi tämä ruokokattoinen huussi. #Helmiohjelma #linnut #lintuvedet #ruovikot #Kouvola #Ruovikostalentoon pic.twitter.com/mbYUXGHEv9

Изчезващо действие

Но какво би станало, ако вашите изпражнения можеха да изчезнат от тоалетната ви? Това е въпросът, който си задава ChangeWater - стартъп, ръководен от учения и предприемач Диана Юсеф, която патентова изпаряващ се материал, чиято цел е да намали обема на натрупващите се отпадъци с 80-90% за един ден.

"Разработихме технология, която с любов наричаме "термосвиваемо фолио за боклук", обясни Юсеф.

Евтината и изцяло безводна преносима тоалетна на ChangeWater, наречена "iThrone", съхранява човешките отпадъци в торбичка, облицована с патентован материал. Това, което остава, все още трябва да се събира и обработва - то не се неутрализира в рециклируема форма - но трябва да се извлича само веднъж на всеки един до два месеца, каза Юсеф.

Construction Links Network News: The iThrone evaporative toilet answers the call for healthy cities - https://t.co/jtbQVA9fi0 - #construction #building #architecture #engineer #realestate #environment #safety pic.twitter.com/kGomycEr7V

След като през 2018 г. получи финансиране от международната награда за ускоряване Humanitarian Grand Challenge, iThrone е пилотиран в уязвими общности без достъп до безопасна канализация в Уганда и Панама. ChangeWater се надява да разшири мащаба на проекта. Миналата година Съвместната програма за мониторинг на СЗО и УНИЦЕФ изчисли, че около 3,5 милиарда души - 43% от населението на света - нямат достъп до тоалетна или латрина, свързана с пречистване на отпадъчни води или безопасно изхвърляне. Близо един милиард от тези хора използват опасни тоалетни ями или кофи, или дефекират на открито.

"Когато свивате отпадъците в точката на производство, по същество вършите по-добра работа по хигиеничното им ограничаване, така че да почистите общностите. Но освен това не използвате и не замърсявате вода", казва Юсеф.

Въпреки че настоящата версия на iThrone все още не използва екскрементите, бъдещите версии може да са в състояние да превръщат изпарената влага от урината или изпражненията в питейна вода или да преобразуват останалите складирани отпадъци във възобновяема енергия, според Юсеф, която твърди, че продуктът "ще става все по-усъвършенстван" с времето.

"Не мисля, че някой, който живее в къща с тоалетна с казанче, ще си каже до пет или десет години: "Да, искам да се откажа от това." Но има толкова много други приложения. И не всички са само за хора с ниски доходи или за хора в затруднено положение, които са уязвими. Има обществена канализация, екологично строителство, транспорт. А има толкова много места, където хората са свързани със септични ями", каза тя.

Рециклиране на отпадъци

В градовете с развити канализационни системи радикалната промяна може да се осъществи незабелязано. Тъй като Калифорния се справя с влошаващата се суша, например Сан Франциско вече изисква новите сгради с площ над 100 000 кв. м да имат системи за рециклиране на отпадъчните води на място. Местният стартъп Epic Cleantec, който изгради първата система за повторно използване на сивата вода в града в луксозния небостъргач Fifteen Fifty, предлага своята система на жилищни сгради, корпоративни кампуси, фабрики и хотели в целия щат.

В същото време в нов крайбрежен комплекс в шведския град Хелзингборг традиционната пречиствателна станция е напълно преустроена в иновативно ново пречиствателно съоръжение, наречено RecoLab (съкращение от "Лаборатория за възстановяване"). Поразителна сграда, която се вентилира високо във въздуха, за да се запазят миризмите, RecoLab се свързва с всяка сграда в новия квартал чрез тритръбна система, която отделя и рециклира вода, съдържаща човешки отпадъци (или черна вода) от тоалетни с ниско потребление на вода, сива вода от вани и перални машини и органични вещества от системи за изхвърляне на храна. До 2030 г., когато жилищното строителство ще бъде завършено, RecoLab ще обслужва 2 500 жители.

"Когато "отделяте" отпадъчните води от източника, принципът е същият, както при отделянето на пластмасата от метала - по-лесно е да се рециклира", обяснява Аманда Хо, бизнес разработчик в RecoLab.

"94% от отпадъчните води в нашите градове всъщност са много лесни за почистване", казва тя, но смесването на черни води замърсява това, което би могло да бъде ресурс за многократна употреба.

Както и при тоалетните със сухо компостиране, RecoLab извлича азота и фосфора от човешките отпадъци, както и от компоста на хранителните продукти, и ги превръща в пелети за наторяване в близка фабрика. Биогазът от рециклираните отпадъци се превръща в гориво за отопление, а рециклираната вода се използва в общинския плувен басейн. Засега заводът не рециклира сивата вода поради строгите разпоредби на шведското правителство за повторното използване на отпадъчни води за питейни нужди. Но Хо се надява това да се промени, особено в общините, където недостигът на вода може да стане по-чест поради изменението на климата.

За да демонстрира кръговия характер на проекта, Хо се надява в крайна сметка да отвори градина и ресторант на покрива на помещенията на RecoLab, като използва рециклираните торове и вода за отглеждане на съставки.

"Целта е да се повиши осведомеността за отпадъчните води като ресурс. Не трябва да я крием в нашите градове. Това всъщност е ниско висящ плод, когато говорим за циркулация", казва тя.

По време на Венецианското биенале Ренел кани Хо да говори за RecoLab в рамките на есенния семинар за нови подходи към отпадъците. Скромната суха тоалетна и широкомащабната градска канализационна система може да са в противоположните краища на спектъра, но и двете са решения на един и същ проблем.

Check out the Huussi toilet model displayed at the Venice Architecture Biennale! https://t.co/ySHzDsGhLf #SellProductsWorldwide #Regulosity #LegalMarketAccess pic.twitter.com/h1dArYRGTZ