Изповедта на Ариана Гранде: Как музиката ѝ помогна да преодолее депресията

А мериканската певица и актриса Ариана Гранде призна, че се е наложило да потърси помощ от терапевт заради посттравматично стресово разстройство.

31-годишната звезда говори за борбата си с психичното заболяване в подкаста на Hollywood Reporter Awards Chatter, пише People.

Ariana Grande opens up about the "dark times" following the Manchester attack and Mac Miller's death.



"I was doing so much therapy, and I was dealing with PTSD and all different kinds of grief and depression and anxiety"https://t.co/lsKX1zgPGU