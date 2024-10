Ариана Гранде изплаши феновете си заради слабата си фигура (СНИМКИ)

А мериканската певица и актриса Ариана Гранде изплаши феновете с прекомерната си слабост на снимка от червения килим.

31-годишната певица присъства на церемонията по награждаването на лъскавото списание WSJ Magazine. Така звездата се появи пред камерите в бяла рокля на Vivienne Westwood, украсена с дантелен корсет и полупрозрачна обемна пола. В същото време тя пробва обувки с остър връх в тон, а за бижу избра искрящо колие.

Ariana Grande looks incredibly thin in strapless Glinda gown as fans fear for her health ahead of Wicked release https://t.co/lJNnDyVdzb