"Синдром на върколака": Майка, изяла котка докато е бременна, се обвинява за състоянието на сина си

М айка разкри опасенията си, че рядкото заболяване на сина ѝ е причинено от това, че по време на бременността си е изяла котка.

Джарен Гамонган, на две години, от Апаяо във Филипините, е роден с гъста черна коса, бакенбарди и петна от косми по лицето, врата, гърба и ръцете му, в резултат на медицинско състояние, което се среща при "един на милиард" души и е известно като синдром на върколака.

Но суеверната му майка Алма вярва, че външният вид на момчето се дължи на проклятие, което я сполетяло, когато по време на бременността със сина си е изяла дива котка. Тя разказва, че по време на бременността си е изпитвала неконтролируемо желание да яде екзотично ястие, съдържащо месо от диви котки.

Алма сподели, че приятели от селото й са и помогнали да намери черна дива котка, която тя сотира с билки и изяжда. След раждането на Джарен тя съжалява за избора си.

Съгражданите й също смятат, че прекомерното окосмяване на Джарен е предизвикано от проклятие.

Въпреки това, когато този месец тя най-накрая завела Джарен при квалифицирани лекари, те установили, че той има заболяване, наречено хипертрихоза - невероятно рядък синдром, при който от Средновековието насам са регистрирани само 50-100 случая по света.

Алма каза: "Толкова много се притеснявам за него, когато дойде време да тръгне на училище. Може да го тормозят заради това, че е различен."

"Обвинявах себе си, когато той се роди, заради апетита, който имах. Чувствах се много виновна. Но наскоро лекарите ми казаха, че това не е свързано със заболяването му".

От трите деца на Алма, средното дете, Джарен, е единственото, родено със състоянието.

Д-р Равелинда Сориано Перес, която преглежда Джарен, казва: "Смятаме, че това е наследствено заболяване, но то е много рядко".

Толкова рядко, че са документирани само няколко случаи на това заболяване.

Въпреки че Алма се притеснява от това Джаред да не стане жертва на тормоз в училище заради уникалния му външен вид, тя казва, че той е щастливо и игриво момче, но и се оплака, че има сърбящи обриви, когато времето стане горещо.

Алма каза: "Къпя го редовно, когато е горещо. Дори се опитахме да подстрижем косата му, но тя просто израстваше още по-дълга и гъста, затова спряхме да го правим".

Медикът добави, че макар хипертрихозата да няма лек, но лазерната епилация може да помогне за справяне със състоянието.

"Ще се опитаме да направим десет сеанса в рамките на четири до шест седмици и след това ще наблюдаваме", каза Перес.

Какво представлява "синдромът на върколака"?

Хипертрихоза е терминът, използван за растежа на косми по която и да е част на тялото, надвишаващ количеството, което обикновено е налице при хора на същата възраст, раса и пол.

Това е много рядко срещано състояние, с което пациентите се раждат или се развива на по-късен етап от живота.

То изключва прекомерното окосмяване, причинено от необичайно високи нива на мъжки хормони.

В историята засегнатите от това заболяване са били източник на голям интерес и са участвали в пътуващи циркове, както и според някои историци са довели до създаването на митовете за върколаците.

Прекомерното окосмяване може да причини козметично неудобство, което води до значително емоционално натоварване. Възможностите за лечение са ограничени, а резултатите от терапията не винаги са задоволителни.

Нито един метод за обезкосмяване не е подходящ за всички части на тялото или за всички пациенти, а избраният метод зависи от характера, площта и количеството на окосмяването, както и от възрастта на пациента и неговите лични предпочитания.

Методите на лечение включват козметични процедури, избелване, подстригване, бръснене, скубане, епилация с восък, химически депилатори, електрохирургична епилация и обезкосмяване с помощта на светлинни източници и лазери.

Лазерната епилация е най-ефикасният метод за дългосрочно отстраняване на окосмяването, който съществува в момента.

