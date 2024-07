Уникално: Лекари оперираха мозъка на неродено бебе

Л екари от град Бостън са извършили мозъчна операция на неродено бебе в утробата на майката.

По информация на CNN група лекари от детската болница в Бостън успешно са извършили първата по рода си мозъчна операция, докато бебето е било още в утробата.

Лекарите са открили рядко заболяване, наречено "малформация на вената на Гален", когато бебето е било в 30-та гестационна седмица.

Състоянието се появява, когато кръвоносният съд, който пренася кръвта от мозъка към сърцето, известен още като вена на Гален, не се развива правилно. Малформацията, известна като VOGM, води до прекомерно количество кръв, което натоварва вената и сърцето, и може да доведе до каскада от здравословни проблеми.

Обикновено бебетата се лекуват след раждането им, като се използва катетър за поставяне на малки намотки за забавяне на кръвния поток. Според д-р Дарън Орбах, рентгенолог в Бостънската детска болница и експерт по лечението на ВОГМ, обаче лечението често става твърде късно.

Операцията, която е публикувана в научното списание "Stroke in the United States" и е обявена за първата в тази област, е извършена чрез откриване на артерия с ултразвук.

Лекарите са използвали ултразвук, за да насочат дълга игла през корема на майката към засегнатата част от мозъка на бебето. След това лекарите инжектирали вещество във вената, за да предотвратят обратния поток към вените.

Лекарите, извършили успешната операция, са спасили нероденото бебе от сериозни заболявания като сърдечна недостатъчност и неврологични нарушения, които биха довели до смърт след раждането.

