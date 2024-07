"Човекът със златната ръка", спасил 2 милиона живота с кръвта си

К огато се пенсионират, повечето хора си купуват златен часовник. Джеймс Харисън заслужава много повече от това.

Харисън, известен като "Човекът със златната ръка", дарява кръв почти всяка седмица в продължение на 60 години. След всички тези дарения 81-годишният австралиец се "пенсионира" в петък. Това събитие бележи края на десетилетия наред доброволческа помощ.

По данни на Кръвната служба на Австралийския червен кръст той е помогнал за спасяването на живота на повече от 2,4 милиона австралийски бебета.

В кръвта на Харисън има уникални антитела, които се борят с болестите и са използвани за разработването на инжекция, наречена Анти-Д , която помага в борбата с болестта на резус.

Това заболяване е състояние, при което кръвта на бременната жена всъщност започва да атакува кръвните клетки на нероденото ѝ бебе. В най-тежките случаи това може да доведе до увреждане на мозъка или смърт на бебетата.

Ето защо:

Състоянието се развива, когато бременната жена има резус-отрицателна кръв (RhD отрицателна), а бебето в утробата ѝ - резус-положителна кръв (RhD положителна), наследена от бащата.

Ако майката е била изложена към резус-положителна кръв, обикновено по време на предишна бременност с резус-положително бебе, тя може да произведе антитела, които да унищожат "чуждите" кръвни клетки на бебето. Това може да бъде смъртоносно за бебето.

Забележителната "кариера" на Харисън започва, когато му е направена тежка операция на гръдния кош, когато е само на 14 години, съобщават от Австралийската кръвна служба на Червения кръст. Той се нуждае от 13 литра кръв, за да може да се стабилизира.

Кръводаряването спасява живота му, затова той обещава да стане кръводарител.

Няколко години по-късно лекарите откриват, че кръвта му съдържа антитяло, което може да се използва за създаване на Анти-Д инжекции, така че той преминава към даряване на кръвна плазма, за да помогне на възможно най-много хора.

Лекарите не са сигурни точно защо Харисън има тази рядка кръвна група, но смятат, че това може да е от кръвопреливанията, които е получил на 14-годишна възраст след операцията си. Той е един от не повече от 50-те души в Австралия, за които се знае, че имат тези антитела, казват от кръвната служба.

"Всяка дарена кръв е ценна, но кръвта на Джеймс е особено необикновена. Неговата кръв всъщност се използва за производството на животоспасяващо лекарство, което се дава на майки, чиято кръв е изложена на риск да атакува бебетата им. Всяка партида Анти-Д, която някога е била произведена в Австралия, идва от кръвта на Джеймс." Фалкенмайър каза. "А повече от 17% от жените в Австралия са изложени на риск, така че Джеймс е помогнал за спасяването на много животи."

Анти-Д, произведен с антителата на Харисън, предпазва жените с резус-отрицателна кръв от образуване на RhD антитела по време на бременността. От 1967 г. насам на австралийски майки с отрицателни кръвни групи са издадени повече от три милиона дози Anti-D.

Дори на собствената дъщеря на Харисън е поставена ваксина Анти-Д.

"В резултат на това вторият ми внук се роди здрав", казва Харисън.

"И това кара самия теб да се чувстваш добре, че си спасил много животи и това е страхотно."

Откриването на антителата на Харисън напълно е променило ситуацията, казват австралийските служители.

"В Австралия до около 1967 г. буквално хиляди бебета умираха всяка година, лекарите не знаеха защо и това беше ужасно. Жените са имали многобройни спонтанни аборти, а бебетата са се раждали с мозъчни увреждания", казва през 2015 г. пред CNN Джема Фалкенмайър от Кръвната служба на Австралийския червен кръст. "Австралия беше една от първите страни, които откриха кръводарител с това антитяло, така че по онова време това беше доста революционно."

Защо той е национален герой

По данни на кръвната служба това са повече от два милиона живота, за което Харисън е смятан за национален герой в Австралия. Той е носител на множество награди за своята щедрост, включително Медала на Ордена на Австралия - едно от най-престижните отличия в страната.

