Останките на изчезнал пилот от Втората световна война са открити след 80 години

П реди малко повече от 80 години американски самолет-бомбардировач, пилотиран от втори лейтенант Гилбърт Халдийн Майърс, бил свален над Сицилия, Италия. Тъй като никъде не могли да го открият след катастрофата, Майърс бил обявен за изчезнал. Наскоро, благодарение на специализирани съдебни техники, Майърс най-накрая е открит.

Самолетът с 27-годишния Майърс и петима членове на екипажа от Военновъздушните сили на американската армия се разбил на около 0,8 километра от летището Sciacca на острова през юли 1943 г. Именно този регион бил във фокуса на екипа за възстановяване и идентифициране на жертви от конфликти (CRICC) на университета Кранфийлд и на Агенцията за счетоводна отчетност на Агенцията за отбрана на военнопленниците/изчезналите в действие на САЩ (DPAA) за търсене на останките на Майерс.

Missing World War II Pilot Found After 80 Years Thanks To Specialist Forensicshttps://t.co/HkMiu1sc0W