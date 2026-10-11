Иван Рълев от “Игри на волята” за първи път разказва за новата си роля на баща

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П обедителят от петия сезон на „Игри на волята“ Иван Рълев и Иванина бяха специалните гости на Симона Ръждавичка в новия епизод на „След Игрите Podcast“. Двамата се заврърнаха след отпадането си от звездния турнир, за да разкажат за напрежението на Арената, разочарованието от загубата и промените в личния си живот.

Една от основните теми в разговора бе конфликтът между Рълев и Раду, който предизвика реакции по време на звездната битка. Пред Генерал Ръждавичка Рълев и Иванина заявиха, че според тях Раду е прекрачил границата с поведението си.

Какво се е случило на Арената, кой е допринесъл за ескалацията на напрежението и имало ли е опасност спорът да прерасне във физическа саморазправа?

Рълев коментира и обвиненията в нечестна игра, отправени към него по време на битката. Победителят от петия сезон представи своята гледна точка за спорните моменти и отговори дали има нещо, което не е успял да каже на Раду.

Загубата в звездния турнир и трудното приемане на поражението

Рълев и Иванина направиха равносметка на представянето си в турнира. Доволни ли са, че са се състезавали в една двойка, кой според тях носи по-голяма отговорност за загубата и биха ли предпочели други съотборници?

Рълев разказва и колко трудно приема поражението, след като вече е доказал, че може да стигне до голямата победа в „Игри на волята“.

Иван Рълев за бащинството и наградата от 100 000 лева

Извън Арената животът на Иван Рълев е претърпял голяма промяна. Наскоро той стана баща за първи път, а в подкаста разказва за емоциите около раждането на сина си. Как се е променило ежедневието му, какво е усещането да държи детето си в ръце и би ли позволил един ден синът му да се изправи пред изпитанията на „Игри на волята“?

Рълев говори и за отношенията с половинката си, решението им да станат родители и ценностите, които иска да предаде на сина си. Той коментира и какво се е случило с голямата награда от 100 000 лева, която спечели в петия сезон на риалитито.

Иванина разказва за личния си живот

Иванина също прави откровени признания. Тя сподели, че в момента няма партньор до себе си, и говори за любовния си живот. Готова ли е за нова връзка, или предпочита засега да се съсредоточи върху себе си и личните си цели?

Собствен бизнес и тайните на здравословния начин на живот

Освен участници в „Игри на волята“, Рълев и Иванина се развиват и като предприемачи. Рълев има бизнес в денталната сфера, а Иванина е създала собствена линия здравословни барчета.

Двамата обсъдиха и предизвикателствата пред младите предприемачи в България, разходите за стартиране на собствен бизнес и стъпките, необходими, за да се превърне една идея в реалност.

Разговорът засегна и теми, свързани със здравословния начин на живот. Рълев разкри подробности за избелването на зъбите, фасетите и цената на перфектната усмивка, а Иванина сподели мнението си за захарта, подсладителите и протеиновите продукти.

Кои са фаворитите им за победа в „Игри на волята“ 8?

В края на епизода двамата коментираха най-силните участници в настоящия сезон и посочват своите фаворити за голямата победа. Ще подкрепят ли Раду и Пелипенко въпреки напрежението на Арената и биха ли приели нова покана за участие в звездния турнир?

Гледайте целия разговор на Симона Ръждавичка с Иван Рълев и Иванина в новия епизод на „След Игрите Podcast“.

Всичко за “Игри на волята” 8 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст “След Игрите” и дигиталните поредици “Домът на волята” и “По правилата на Мартин” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .