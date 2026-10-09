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Ивайло от „Игри на волята“: Не сме агресивни, просто горим за победата

Ивайло се връща към участието си в екстремното риалити и прави любопитни разкрития за поведението на останалите участници

9 октомври 2026, 11:26
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Е дин от най-обсъжданите участници в сезон 8 на „Игри на волята“ - Ивайло, гостува в новия епизод на „По правилата на Мартин“. Близнакът, който предизвика бурни реакции с избухливия си характер и желанието си за победа, се изправя срещу Мартин Кънев, за да говори открито за конфликтите в племето, отношенията с брат си Иван и личния си живот. А този път двамата ще премерят сили и на футболния терен.

Ивайло се връща към участието си в екстремното риалити и прави любопитни разкрития за поведението на останалите участници. Той признава, че е имало хора, които са се държали по един начин пред камерите и по съвсем различен, когато не са били снимани. Кои са те и какво всъщност се е случвало зад кулисите на „Игри на волята“?

Ивайло коментира и обвиненията в агресивно поведение, които двамата с брат му Иван получиха по време на участието си. Той е категоричен, че не са нагрубили никого, а емоционалните им реакции се дължат на огромното желание за победа. „Не сме смирени в играта, защото горим и искаме да победим“, обяснява той.

Пред Мартин Кънев Ивайло анализира и провала на мъжката коалиция в племето на Канарите. Защо двамата с Иван не успяха да привлекат Йордан на своя страна и как женската коалиция успя да надделее? Той разкрива и кой го е разочаровал най-много по време на приключението.

Разбира се, разговорът няма как да подмине отношенията между двамата близнаци. Ивайло разкрива в какво никога не би признал, че брат му е по-добър, кой от двамата се радва на повече женско внимание и случвало ли се е момиче да ги обърка.

Особено любопитна е и темата за отношенията между Иван и Александра. Ивайло отговаря на въпроса дали според него двамата си подхождат и как гледа на евентуална романтична връзка между брат си и участничката от „Игри на волята“.

Извън Арената Ивайло не крие, че има силен характер и обича да спори. Самият той се определя като „дървен философ“, а Мартин го предизвиква с редица неудобни въпроси за жените, изневярата и отношенията между мъжете и жените. Кой трябва да бъде шефът вкъщи, има ли значение с колко мъже е била една жена и къде минава границата между флирта и изневярата?

Двамата засягат и темата за безопасността на пътя. Ивайло споделя вижданията си за ограниченията на скоростта и отговаря дали добрите шофьорски умения дават право на човек да кара по-бързо.

Но в „По правилата на Мартин“ само разговорите не са достатъчни. Двамата пренасят съперничеството си на футболния терен, където ги очаква истински сблъсък. Ивайло, който има опит като футболен вратар, се изправя срещу Мартин в серия от футболни предизвикателства и изпълнение на дузпи. Кой ще покаже по-точен мерник и ще успее ли Мартин да победи човек, който мрази да губи?

Гледайте новия епизод на „По правилата на Мартин“ с Ивайло, за да разберете какво се случва, когато един от най-избухливите участници в „Игри на волята“ трябва да играе по чужди правила!

Всичко за “Игри на волята” 8 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст “След Игрите” и дигиталните поредици “Домът на волята” и “По правилата на Мартин” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Игри на волята Ивайло По правилата на Мартин Близнаци Риалити Мартин Кънев Конфликти
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