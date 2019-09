К олко често, докато слушате музика, се замисляте за причината, поради която е написана определена песен?

Може би не достатъчно.

Днес все по-малко изпълнители пишат собствените си текстове, а голяма част от тях често са еднотипни.

Преди бумът на комерсиалната поп музика обаче ситуацията не изглеждала по този начин. Грандиозната вълна от рок банди, която залива музикалния пазар през 70-те и 80-те години променя изцяло облика на индустрията за години напред.

Често хората, които не са почитатели на рок музиката, си изграждат грешна представя за посланията, които тя носи, и начина, по който звучи.

Днес ще си говорим за най-популярните и обичани рок балади, историята зад тяхното написване, както и на кого всъщност са посветени.

Deep Purple - Child in time (1970г.)

Самият Ларс Улрих, основателят на хитовата група „Металика”, споделя, че парчето Child in time е една от любимите му песни.

„Баща ми ме заведе на концерт на Deep Purple, когато бях на 9г. Това промени живота ми”, разказва Улрих.

Днес повечето песни, които надвишават 3-4 минути се определят като скучни и тягостни за слушане.

Продължителността на Child in time е цели 10 минути, но бъдете сигурни, че нито за секунда няма да се зачудите дали да спрете парчето по средата, защото ви е досадило.

Хитовата балада на Deep Purple е посветена на Студената война, на Берлинската стена и всичко онези прегради, които хората слагат помежду си.

Judas Priest - Beyond the realms of death (1978г.)

Само по време на първите няколко секунди от песента можем да усетим основата, върху която градят своите хитове някои от най-великите рок групи на 80-те, споделят музикални критици.

Beyond the realms of death, написана от самия вокалист на групата – Роб Халфорд, разказва за човек, който преминава през депресията, и отчаяно се опитва да намери път към по-нормален живот.

През 1990г. двама бащи, чиито деца са се самоубили, твърдят пред съда, че именно песента на Judas Priest ги е провокирала да пристъпят към това действие.

Тогава Роб Халфорд обяснява, че посланието, което носи Beyond the realms of death е точно обратното и целта на парчето е да откъсва хората от подобни саморазрушителни мисли.

Ozzy Osbourne - Goodbye to romance (1980г.)

Тази балада е толкова обичана не само заради музикалните си качества, а и поради факта, че е един от малкото случаи, в които имаме възможността да видим една по-мека и чувствителна страна на Озбърн.

Дали Goodbye to romance е посветена на някоя трагична любовна история?

Почти. В своята балади Ози разказва историята си с Black Sabbath и за това как е бил изритан от бандата.

„Бях кралят, бях и палячото”, пее той.

„Казах сбогом на любовта, сбогом на приятелите, сбогом на миналото.

Сега отново съм свободен”, казва се още в песента.

Scorpions - Still loving you (1984г.)

Немската рок група Scorpions винаги е печелила, когато е залагала на баладите (Wind of change, Always somewhere и Holiday са само част от примерите), но Still loving you без съмнение е най-успешната от всички.

Still loving you съдържа всички нужни елементи за един хит.

Песента добива толкова голяма популярност, че в едно интервю след концерт във Франция местни журналисти питат членовете на групата дали са наясно, че бейби бумът в страната от същата година е факт благодарение на тяхната балада.

Текстът на Still loving you е такъв, че всеки, преминаващ през някаква любовна драма би могъл да се припознае в него. Но дали зад него не стои някаква лична история?

Китаристът на групата и съавтор на песента Рудолф Шенкер споделя, че контекстът е по-скоро генерален, отколкото личен:

„Песента разказва за двама влюбени, които знаят, че всичко е приключило, но въпреки това искат да опитат отново. Това е вече разказвана история. Не сме открили топлата вода. Работата ни е да разказва вече познати истории чрез нашата музика”.

Whitesnake - Is this love? (1987г.)

Много любовни истории са се родили под звуците именно на това парче.

Любопитно е, че Is this love е била предназначена за Тина Търнър. Поне това е била първоначалната идея, докато Дейвид Ковърдейл композира парчето.

Веднъж, докато Ковърдейл свири парчето на пианото, китаристът на групата Джон Сайкс го чува и пита каква е тази песен.

Ковърдейл му отговаря: „Не е за нас”, но след като Сайкс се включва с китарата, двамата осъзнават, че това парче идеално пасва на Whitesnake.

Guns N'Roses - Sweet child O' Mine (1988г.)

Дори и хората, които казват, че не харесват рок музиката, поне веднъж са празнували под звуците на този хит.

Макар че излиза преди цели 31г. Sweet child O' Mine продължава да е все толкова актуална, като видеото към песента има почти 1 млрд. гледания в най-голямата платформа за виодеосподеляне.

Специфичният вокал на Аксел Роуз, както и безупречната игра с китара на Слаш и другите двама китаристи – Дъф Маккагън и Изи Страдлин, подкрепяни от Стивън Адлър на барабаните, допринасят за успеха на това парче и до днес.

По думи на китариста Дъф Маккагън музиката към песента дошла като случайна идея и я написали за около 5 минути.

Текстът обаче има своята история. Аксел посвещава Sweet child O' Mine на тогавашната си половинка Ерин Евърли, дъщеря на Дон Евърли от легендарните Everly Brothers.

Ерин участва и във официалното видео към песента.

Metallica - Nothing else matters (1992г.)

Макар Nothing else matters да е едно от най-успешните парчета на „Металика” то и до днес разделя фен базата на американската група на две.

Когато Nothing else matters се появява за пръв път на бял свят, почитателите на бандата се чувстват предадени, защото техните идоли бягат от своя типичен стил.

Истината обаче е, че тази балада отваря много врати на американската група към по-широката публика, което ги превръща в световни звезди.

Джеймс Хетфилд, който е автор на текста, споделя, че е написал песента, мислейки си за своя бивша половинка.

Когато обаче Хетфилд осъзнава, че парчето се превръща в огромен хит казва следното:

„Nothing else matters („Нищо друго няма значение”) е посветена на нашите фенове, защото нищо освен тях няма значение”.

Aerosmith – Cryin (1993г.)

Cryin е едно от парчетата, които превръщат Aerosmith в световна сензация през 90-те години на миналия век.

Вокалистът Стивън Тайлър и китаристът Джо Пери композират музиката, а за текста им помага Тейлър Роудс, който е писал песни и за Селин Дион.

Това обяснява до някаква степен сладникавото звучене на Cryin.

Някои музикални критици твърдят, че песента описва историята на Стивън Тайлър с наркотиците.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.