20 000 души пяха заедно с рок легендите Whitesnake в Пловдив

Whitesnake взривиха сцената на „Hills of Rock” във втората фестивална вечер в Пловдив, като 20 000 души пяха заедно с легенарните рокаджии.

Te накараха неповторимият Дейвид Ковърдейл да възкликне: „Звучите божествено!“.

Бандата забиваше най-големите си хитове, а именно “Is this love”, “Bad Boys”, “Slide it in”, “Slow an’ easy”, “Here I go again”, “Ain't No Love in the Heart of the City” и “Still of the night”.

Взривяващият темперамент и изключителният талант и страст в музиката на Whitesnake ги утвърждават като една от най-любимите рок групи на всички времена.

Световнопризнатите рок величия бяха в състав David Coverdale (вокал), Reb Beach (китара), Joel Hoekstra (китара), Michael Devin (бас), Tommy Aldridge (ударни) и Michele Luppi (клавишни).

Любимият вокал Дейвид Ковърдейл се забавлява с публиката, като няколко пъти поздрави българите, изпълнили пространството пред сцената на Гребната база. Той дори закичи българско знаме на своя микрофон.

Whitesnake знаят как да оставят публиката без дъх и го показаха отлично с завършека на концерта си. Публиката пя с цяло гърло, заедно с Ковърдейл, а мнозина дори се просълзиха от емоцията.

Първото гостуване на Whitesnake в България е през 1997 г. в София

Формирана през 1978, WHITESNAKE създава редица мулти-платинени албуми, като ‘Trouble’, ‘Lovehunter’, ‘Ready And Willing’, ‘Come An’ Get It’, ‘Snake’, ‘Slide It In’ и едноименния ‘Whitesnake’. Хитовете от тези албуми превземат челните места на музикалните класации по целия свят.

Именно те носят на групата редица хитове в топ 10 класациите по целия свят, включително два пъти челна позиция с парчетата “Here I Go Again” и “Is This Love”, както и незабравимият хит “Still Of The Night”.

Бандата в момента продължава световното си турне “FLESH & BLOOD 2019”, което включва песни от последния им едноименен 13-ти студиен албум, както и най-големите хитове от тяхната над 40-годишна зашеметяваща кариера, а организаторите на тридневния фестивал в Пловдив направи така, че България да е част от програмата на рок звездите.

Hills of Rock отново срещна зрителите и с много други банди от България и чужбина на трите фестивални сцени, които също заредиха гостите с много позитивна енергия.

Една от най-добрите немски банди Bonfire подгряваше публиката пред голямата сцена, а след тях излезе така популярния и разпознаваем глас на световната рок сцена Ronnie Romero заедно с бандата.

Музикалната програма на останалите две сцени също задоволи меломаните на Гребната база. На сцена „На тъмно“, която дава поле за изява на творци от България и Балканите, се изявиха Ivory Twilight, A-Moral, впечатляващата българска банда Krekhaus , Обратен ефект и Brkovi.

На третата сцена – „Music Jam” пък пяха Zumm, G Point, Конкурент и Dreamshade.

По време на първия ден от фестивала публиката се срещна с великите Disturbed, Crazy lixx, Gloryhammer и много други популярни имена в света на рок музиката.

