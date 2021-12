Историята зад най-дразнещата коледна песен

М оже ли да има Коледа и коледно настроение без хита на Марая Кери „All I Want for Christmas Is You“, който да звучи постоянно? В магазините, по радиото и изобщо навсякъде, тази песен е наистина дразнеща, но някак не можем да си представим празниците без нея.

Предмет на безброй миймове, празничният хит на Марая е най-популярната коледна песен някога, а самата изпълнителка ентусиазирано прегръща вечната привлекателност на хита всяка година.

Кралицата на Коледа

Наричат Марая Кери кралицата на Коледа и това е напълно логично, все пак всяка година празничният сезон започва именно с нея. Певицата винаги е обичала Коледа и през 2019 г. разкри, че като дете винаги е очаквала празника с нетърпение, въпреки че семейството ѝ го разваляло всеки път.

Но майка ѝ също обожавала Коледа и понякога опаковала плод, вместо подарък за децата, защото това било единственото, което можела да си позволи. Марая се зарекла един ден коледите ѝ да са перфекти и определено успява да го постигне.

Страхотният ѝ хит „All I Want for Christmas Is You“ е една от малкото модерни песни, които се добавят към класическите празнични песни, а популярността ѝ не стихва дори почти 30 години след създаването ѝ. Няма съмнение, че Марая Кери е неофициалната кралица на Коледа, след излизането на песента през 1994 г.

Хит за 15 минути

Малцина обаче знаят, че хитът е написан само за 15 минути. Заедно с тогавашния ѝ съпруг, шефът на Sony Music Entertainment Томи Мотола, им хрумва идеята Кери да издаде коледен албум. По онова време коледните албуми не са особено популярни сред младите изпълнители и пускането на коледна песен е спорен избор за млада звезда на върха на славата.

Да напишеш нов коледен хит пък било още по-невероятно решение. Да се състезаваш с класики като „Тиха нощ, свята нощ“ е много трудна задача. Но Марая Кери е решена да включи нова песен в албума си „Merry Christmas“.

Кери композира песента с автора на песни Уолтър Афанасиев, като според информацията двамата са написали класиката само за 15 минути. За да създадат вечен хит двамата черпили вдъхновение от момичешки банди от 60-те години на миналия век като The Ronettes.

Коледен дух през лятото

Песента „All I Want for Christmas Is You“ е записана през август 1994 г., дълго преди Коледа да дойде. Марая Кери напълнила студиото с коледни декорации, лампички и елхи, за да се потопи в коледния дух.

С продадени над 16 млн. копия, коледната песен на Кери е най-добре продаваната коледна песен, изпълнена от жена и един от най-добре продаваните сингли на всички времена.

През 2019 г. песента носи на Марая три рекорда на Гинес. С хита си тя поставя рекорд за най-високо класирано коледно/новогодишно парче на самостоятелен изпълнител в чарта Хот 100 на „Билборд“, за най-стриймвано парче на изпълнителка в Спотифай в рамките на 24 часа (10,8 милиона стриймвания през декември 2018 г.) и за най-много седмици (20), прекарани с коледно парче в Топ 10 на британската класация за сингли.

Въпреки безспорния успех на парчето, песента очевидно не е по вкуса на всеки. През 2019 г. проучване на компанията за мобилни телефони Huawei показва, че според британците това е най-дразнещата песен за всички времена.