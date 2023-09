Историческо: НАСА ще публикува резултатите от проучване на НЛО

Н АСА ще оповести резултатите от дългоочаквано проучване на неидентифицирани летящи обекти (НЛО) в небето, предаде АФП.

Миналата година американската космическа агенция обяви, че преглежда доказателства за неидентифицирани аномални явления, които замениха термина "НЛО" в официалния език.

NASA's UFO study team to announce results Sept. 14. Here's how to watch live. https://t.co/ZQ3USmS1oC pic.twitter.com/CrMZtqnOdv

Темата отдавна вълнува обществеността, но е отбягвана от мейнстрийм науката.

Независим екип от 16 изследователи сподели предварителните си наблюдения през май, като установи, че съществуващите данни и доклади на очевидци са недостатъчни за категорични заключения, и същевременно призова за по-систематично събиране на висококачествени данни.

Малко вероятно е докладът да промени тази равносметка, но в крайна сметка той може да постави началото на нова мисия за агенцията.

Докато сондите и роувърите на НАСА претърсват Слънчевата система за вкаменелости от древни микроби, а астрономите и́ търсят признаци на разумни цивилизации на далечни планети, историческата и́ позиция е да "развенчава" наблюденията на нашата планета.

HISTORIC: NASA is set to unveil its full report and an independent study on the UFO phenomenon on Thursday, Sept. 14. pic.twitter.com/Tcj2QKbTRJ