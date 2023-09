Зрелищният поход на зелената комета: Нишимура скоро ще мине край Земята

Я понският космически фотограф Хидео Нишимура за пръв път наблюдавал кометата Нишимура в началото на август, докато правел снимки на нощното небе, според EarthSky.

Оттогава небесният обект е увеличил яркостта си, по време на пътуването си през вътрешната част на слънчевата система в орбита около слънцето.

Кометата ще е най-близо до Земята във вторник, когато ще се приближи на 125 милиона километра, което означава, че ще е потенциално видима през следващите пет дни.

Много по-близо обаче, ще мине до слънцето – почти на 34 милиона километра от звездата, което ще се случи на 17 септември, според Алън Хейл, съоткривател на кометата Хейл-Боп и основател и президент на Earthrise Institute.

Нишимура завършва една орбита на всеки 430 до 440 години, „което означава, че последният път, когато е преминала близо до Слънцето и можела да се доближи до Земята, е бил през 1590 г., преди изобретяването на телескопа“, каза д-р Пол Чодас, директор на Центъра на НАСА за изследване на близки до Земята обекти в Лабораторията за реактивни двигатели в Пасадена, Калифорния.

„Не знаем дали е била достатъчно ярка, за да се види с невъоръжено око тогава.“

„Нито една комета, записана от този период не съответства на Нишимура, но е трябвало да бъде доста ярка, за да е била забелязана“, каза Хейл.

Как можете да наблюдавате кометата Нишимура?

„Кометата не е достатъчно ярка, за да бъде видима от Земята поради разстоянието, на което се намира и ще се движи близо до хоризонта, така че бинокълът е най-добрият начин да я видите“, каза Чодас. А тъмното небе далеч от градските светлини осигурява оптимална видимост.

Sky and Telescope споделят карти, които могат да помогнат на наблюдателите да забележат кометата.

An image of comet C/2023 P1 Nishimura taken at Taylor Head Park, Nova Scotia on Sept. 8 early in the morning. The comet is much brighter now. pic.twitter.com/TgN53IN1WT