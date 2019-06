Д войка от Единбург е сред първите в света, които използват мъжки хормонални контрацептиви.

29-годишният Джеймс Оуърс и 27-годишната Даяна Бардсли са част от проучване на Университета в Единбург, в което участват 450 двойки, които разчитат на хормонален гел като единствена форма на контрацепция през следващите 12 месеца, предава BBC.

Гелът е смес от прогестерон и тестостерон. Прогестеронът изключва производството на сперматозоиди в тестисите, тестостеронът компенсира спада, който това причинява.

Надеждата е, че двойките в дългосрочни взаимоотношения могат евентуално да използват гела като алтернатива на противозачатъчните хапчета.

"Дозаторът е малко като този на луксозните пасти за зъби", разказва Джеймс.

"Втривам го в рамото и гърдите и изсъхва за три-четири секунди. Правя го на другото рамо и след това се обличам и денят ми започва", казва той.

Джеймс използва гела от февруари, но е започнал да го използва като единствена форма на контрацепция преди седмица. "Един от страничните ефекти е по-дълъг секс", каза той, но всички негативни странични ефекти са минимални.

"Не съм имал промяна в настроението, имам няколко малки петна по гърба си, но те вече се изчистват. Качих един кг, но това вероятно се дължи на бирата, ако съм съвсем честен", допълва той.

