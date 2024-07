Истински ли са призраците?

А ко вярвате в призраци, не сте сами. Култури по целия свят вярват в духове, които оцеляват след смъртта, за да живеят в друго царство. Всъщност призраците са сред най-разпространените паранормални явления: милиони хора се интересуват от призраци. Това е повече от просто забавление; Проучване на Ipsos от 2019 г. установи, че 46% от американците казват, че наистина вярват в призраци. (Нацията е проницателна в своите вярвания за немъртви; само 7% от анкетираните казват, че вярват във вампири). А около 18% от хората казват, че или са виждали призрак, или са били в негово присъствие, според проучване на Pew Research от 2015 г.

Защо толкова много твърдят, че имат такива връзки с отвъдното?

„Една често срещана причина може да е парейдолията, тенденцията мозъците ни да намират модели (особено човешки лица и фигури) сред двусмислени стимули. Един често срещан пример е, когато виждаме лица или фигури в облаците, а друг е, когато произволни форми и сенки в тъмна къща изглеждат като призрак“, каза Стивън Хъп, клиничен психолог и професор в университета на Южен Илинойс Едуардсвил.

Check out this article - The Science of the Supernatural: Are Ghosts Real? https://t.co/IaGtDk8ktB

Но идеята, че мъртвите остават с нас в духа си, е древна и се среща в безброй истории - от Библията до "Макбет". Тя дори е създала фолклорен жанр - истории за духове. Вярата в призраци е част от по-голяма мрежа от паранормални вярвания, включително преживявания, близки до смъртта, живот след смъртта и общуване с духове. Вярата предлага на много хора утеха - кой не иска да вярва, че любимите ни, но починали членове на семейството не се грижат за нас или не са с нас в трудни моменти?

Хората са се опитвали да общуват (или са твърдели, че могат да общуват) с духове от векове; във викторианска Англия например е било модерно дамите от висшето общество да провеждат сеанси в салоните си след чай и мекици с приятели. В престижни университети, включително в Кеймбридж и Оксфорд, се създават клубове за духове, които се занимават с търсене на доказателства за съществуването на духове, а през 1882 г. е създадена най-значимата организация - Дружество за психични изследвания. Една жена на име Елинор Сиджуик е била следовател (а по-късно и председател) на тази група и може да се счита за първата жена-призрак. В Америка в края на XIX в. много медиуми твърдят, че говорят с мъртвите, но по-късно са разобличени като измамници от скептични следователи като Хари Худини.

Едва наскоро ловът на духове стана широко разпространен по света. До голяма степен това се дължи на хитовия сериал на кабелната телевизия Syfy "Ловци на духове", който излъчи 230 епизода и не откри никакви добри доказателства за съществуването на духове.

Сериалът породи десетки спинофи и имитатори и не е трудно да се разбере защо е толкова популярен: предпоставката е, че всеки може да търси духове. Двете оригинални звезди са обикновени момчета (всъщност водопроводчици), които решават да търсят доказателства за наличие на духове. Тяхното послание: Не е необходимо да сте учен-ексцентрик или дори да имате някакво образование в областта на науката или разследването. Всичко, от което се нуждаете, е малко свободно време, тъмно място и може би няколко джаджи от магазина за електроника. Ако се вглеждате достатъчно дълго, всяка необяснима светлина или шум могат да бъдат доказателство за призраци.

Този неясен критерий за призрачни случки е част от причините, поради които митовете за задгробния живот са по-живи от всякога.

Една от трудностите при научната оценка на призраците е, че на тях се приписват изненадващо разнообразни явления - от самозатваряне на вратата, през липса на ключове, студена зона в коридора до видение на мъртъв роднина.

Когато социолозите Денис и Мишел Уаскул интервюират хора, преживели призраци, за книгата си "Призрачни срещи: The Hauntings of Everyday Life" (Temple University Press, 2016 г.), те установяват, че "много от участниците не са били сигурни, че са се сблъскали с призрак и са останали несигурни, че подобни явления изобщо са възможни, просто защото не са видели нещо, което да се доближава до общоприетия образ на "призрак". Вместо това много от нашите респонденти просто бяха убедени, че са преживели нещо странно - нещо необяснимо, необичайно, мистериозно или зловещо".

Ghost footage and other creepy things. Are they real?

Dont forget to check out my YouTube channel at Espooky82 👻👽👺 #fypシ゚viralシ #fypシ #creatures #creepy #ghost #ghosts #scary #paranormal #alien #ufo #spooky #monster #ghostsightings #bigfoot pic.twitter.com/rgCfRufPDp