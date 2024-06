Ловци на духове: Интересната история на снимките с призраци

Ф еноменът на фотографията на духове - заснемане на изображения, които подсказват присъствието на духове - има интересна история, преплетена с еволюцията на технологията на фотоапаратите. Корените на тази практика могат да се проследят до средата на XIX век, когато фотографията е била все още в начален стадий на развитие, а обществеността е била завладяна от възможността за свръхестествени явления.

През 50-те и 60-те години на XIX в. фотографите експериментират с нови техники, като стереоскопични изображения и двойна експозиция. През тази епоха американският фотограф аматьор Уилям Мъмлър открива, може би случайно, че може да създаде снимка, която изглежда, че показва призрачната фигура на починалия му братовчед. Тази снимка, направена в началото на 60-те години на XIX в., се смята за първата снимка на „дух“.

Откритието на Мъмлър съвпада с периода на засилен обществен интерес към спиритизма и задгробния живот, особено в Съединените щати и Обединеното кралство. Краят на Гражданската война в САЩ оставя много хора в траур, а спиритизмът предлага утеха на тези, които искат да се свържат с изгубените си близки. Мъмлър се възползва от тези настроения и започва доходоносен бизнес като „фотографски медиум на духове“, твърдейки, че може да снима хората заедно с духовете на техните починали роднини.

Успехът на Мъмлър обаче не минава без противоречия. Той е обвинен в измама, а методите му са проверявани. Въпреки това търсенето на духови фотографии продължава да расте, а други фотографи като Уилям Хоуп тръгват по стъпките на Мъмлър. Дори когато тези фотографи са разобличени като измамници, мнозина продължават да вярват в автентичността на снимките. Известни личности като сър Артър Конан Дойл, създателят на Шерлок Холмс и самият той спиритист, защитават духовната фотография като истинска.

С напредването на технологията на фотоапаратите се усъвършенстват и методите за създаване на снимки на духове. Въвеждането на стъклените негативи около 1859 г. улеснява създаването на множество експозиции върху една плоча - техника, която често се използва за създаване на изображения на духове. Тази практика става толкова широко разпространена, че през 20-те години на ХХ век известни личности като Хари Худини активно работят за развенчаването на измамниците спиритисти и техните фотографски „доказателства“.

Въпреки усилията за разкриване на триковете, които стоят зад фотографията на духове, очарованието на заснемането на духове на лента продължава да съществува. В днешно време разпространението на цифровите фотоапарати и смартфоните даде началото на нови форми на фотографиране на духове. Аномалии като отблясъци от обектива, отражения и дори приложения за смартфони, които налагат призрачни фигури върху снимките, са допринесли за продължаването на тази любопитна традиция.

Един от последните примери се случи през февруари 2015 г. в двореца Хамптън Корт в Лондон. Младо момиче на име Холи Хампшър направило снимка на братовчедка си със своя iPhone, само за да открие по-късно, че изображението сякаш включва мистериозна фигура, наподобяваща Сивата дама - призрак, за който се твърди, че обитава двореца. Този случай, както и много други преди него, предизвика дебат относно възможността за свръхестествени явления и странностите на съвременната фотография.

