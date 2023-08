Истина или лъжа: Митовете за различните зодиакални знаци

ОВЕН (21 март - 19 април)

МИТ: Овните са постоянно ядосани.

ИСТИНА: Овните са весели и игриви, ако се ядосат – няма да е за дълго.

„Овните се управляват от червената планета Марс - планетата на секса и войната“, каза Инбаал.

„Следователно всички емоции на Овен са големи. Ентусиазмът им е бомбастичен. Радостта им е несравнима. Но от другата страна на монетата - яростта им може да премества планини“.

Но според Инбаал тези изблици изчезват толкова бързо, колкото и започват.

„Овенът може да издържа на такива големи и силни емоции само за кратко“, добави тя. „Те бързо утихват и се връщат към игривото си аз.“

ТЕЛЕЦ (20 април - 20 май)

МИТ: Телците са мързеливи.

ИСТИНА: Телците са предпазливи и ще направят всичко възможно, за да помогнат на другите.

Инбаал казва, че тъй като са земни знаци - най-стабилният елемент - телците "не се опитват да тичат, преди да са проходили, и не са поддръжници на идеята залудо работи залудо не стой".

Родените под този знак не са големи фенове на поемането на рискове. Те предпочитат „да си починат и да презаредят ресурсите си“.

„Ще станат отново, ако има нужда от нещо конкретно“, добави тя.

„Телецът ще даде всичко от себе си за приятели и любими хора и ще бъде първият, който ще се включи доброволно, ако някой има нужда от нещо.“

БЛИЗНАЦИ (21 май - 20 юни)

МИТ: Близнаците са двулични.

ИСТИНАТА: Близнаците виждат и двете страни на спора.

Идеята, че Близнаците са двулични е толкова често срещана, колкото и груба. Но Инбаал каза, че това често е погрешно тълкуване на тяхната дипломатическа природа.

„Знакът е представен от символа на близнаците, който илюстрира тяхната двойствена природа“, обясни тя.

„Близнаците могат да се поставят и от двете страни на спора и да бъдат както за, така и против множество важни въпроси. Не изглежда много добре, когато са съгласни с едната страна, а след това са съгласни с точно противоположната, но те слушат и могат да приемат всички гледни точки.“

РАК (21 юни - 22 юли)

МИТ: Раците са твърде емоционални.

ИСТИНА: Раците са страхотни слушатели и не са съсредоточени само в собствените си емоции.

„Ракът е воден знак и като другите такива, те живеят и умират заради емоциите си“, каза тя.

„Те чувстват нещата много дълбоко както тези, които те изпитват, така тези, през които другите преминават. Този знак е изключително свързан със семейството. Те обичат да са около всичко, които обичат - от кръвни роднини до добри приятели, които чувстват „като семейство“.

„Раците изпитват емоциите в голяма дълбочина и можете безопасно да изразите собствените си емоции пред тях.“

ЛЪВ (23 юли - 22 август)

МИТ: Лъвовете са егоисти.

ИСТИНА: Лъвовете обичат успеха, но обичат и когато той се разпростира и сред всички останали.

„Лъвовете са известни с това, че обичат нещата да вървят добре - но това не се отнася само до собствения им живот“, казва Инбаал.

Знакът Лъв се управлява от Слънцето и следователно е много ярък, видим и иска да е по-голям от живота.

„Те опитват силите си във всичко и наистина вярват, че няма невъзможни неща. Малко известен факт за Лъвовете е, че любовта им към успеха се простира отвъд собственият им – те биха искали той да застигне и всички останали.“

Тези привидно самохвални хора ще бъдат точно толкова щастливи за вашия успех, колкото и за собствения си, което често се пренебрегва.

„Те са прекрасни ментори и защитници, защото когато видят някой, когото са обучавали, да намери успеха, който заслужават те ще изпита чувство на удовлетворение, сякаш самите те са го постигнали“, добави Инбаал.

ДЕВА (23 август - 22 септември)

МИТ: Девите са перфекционисти.

ИСТИНА: Девите не са перфекционисти, те просто са методични в начина, по който подхождат към нещата.

„Девите обичат първо да мислят и след това да действат“, каза Инбаал.

„Вместо да се възползват от всяка възможност, те ще отделят минута, за да видят дали тази възможност наистина служи на по-висшата им цел, или е просто разсейване.“

Прагматичният характер на този земен знак обаче, съвсем не означава, че те не могат да се отпуснат.

„Една Дева няма да се суети заради самото суетене“, обясни тя. „И те също обичат да се отпускат, но ако нещо трябва да се свърши, те предпочитат да го направят на момента.“

ВЕЗНИ (23 септември - 22 октомври)

МИТ: Везните са нерешителни.

ИСТИНА: Везните не са нерешителни, те разбират двойствеността на живота.

Тъй като този въздушен знак е представен от везните, може би не е учудващо, че те са предпазливи преди да направят крайна преценка.

„Везните, подобно на други двойни знаци, ще се радват да изслушат и двете страни на спора“, каза Инбаал.

„Те обръщат внимание на ситуациите и знаят, че всяко мнение има някаква стойност и зрънце истина в него. Но отказват да бъдат съдници. И това не е, защото са нерешителни - по-скоро имат сложно разбиране за човешката природа.“

„Ако ги накараш да избират страна, те веднага ще се отдалечат, тъй като Везните искат да бъдат приятели и с двете страни“, каза тя. „Везните разбират човешката природа и колко непостоянна може да бъде тя.“

СКОРПИОН (23 октомври - 21 ноември)

МИТ: Скорпионите са ревниви.

ИСТИНА: Скорпионите са страстни, но и безкористни.

Скорпионите нямат най-фантастичната репутация в зодиака - но Инбаал казва, че тези дълбоко емоционални личности са неразбрани, често най-много от самите себе си.

И въпреки че често изпитват силни емоции – за което са критикувани за обсебване - те са безкрайно лоялни и биха направили всичко за тези, които обичат.

„Традиционно те са управлявани от Марс - планетата на секса и войната, така че емоциите на Скорпиона са широки, огнени и страстни“, обясни тя.

„Съвременният управител на Скорпион обаче е Плутон - планетата на смъртта и прераждането, поради което са способни на лично преоткриване. Този объркващ знак лесно може да бъде разбран погрешно, но е важно да запомните, че Скорпионите не егоистични, а по-скоро са доста самопожертвователни.“

„Тяхната сложна природа е по-трудна за тях, отколкото за тези около тях.“

СТРЕЛЕЦ (22 ноември - 21 декември)

МИТ: Стрелците са ненадеждни.

ИСТИНА: Стрелците са авантюристи.

„Стрелците обичат приключенията“, каза Инбаал. „Те обичат да не знаят откъде идва следващото им хранене. Поради необходимостта им винаги да са в движение, имат вродена неприязън към „институциите, дългите срещи и безсмислените ритуали“.

Но никога не биха натрапили своята философия на другите.

„Те обичат животът да е цветен, шумен и забавен“, добави Инбаал. "И ако не можете да се мерите с тяхната енергия, те няма да ви принудят да го направите."

КОЗИРОГ (22 декември - 19 януари)

МИТ: Козирозите са обсебени от работата.

ИСТИНА: Козирозите са трудолюбиви, но влагат също толкова страст в почивката.

Козирозите работят много, казва астрологът, но те много обичат и да играят.

„Козирозите са трудолюбиви и полагат 100% усилия във всичко, което правят“, отбеляза тя. „Отдадени, практични те могат да вложат също толкова страст в релаксирането, ако е записано в тефтера им.“

И това важи за всичко – няма нещо, което този целенасочен земен знак да не може да постигне, когато се насочи усилията си към него.

„Независимо дали мисията е забавна или предизвикателна, Козирогът ще подходи към нея със същото отношение - „мога да се справя“, каза Инбаал.

ВОДОЛЕЙ (20 януари - февруари -18)

МИТ: Водолеите са антисоциални.

ИСТИНА: Водолеите поставят човечеството над всичко друго.

За този въздушен знак често се смята, че живее с глава рееща се в облаците.

Но тази замислена и философска природа се корени в любов към хората, а не в опит да се отделят от тях.

„Водолеят е може би най-идеалистичният знак от Зодиака“, каза Инбаал. „Водолеите са филантропи, отдадени на справедливостта и социалните каузи и това понякога може да превземе живота им. Те могат да създадат любящи и удовлетворяващи отношения с други хора и могат да процъфтяват в групи. Но ако видят несправедливост, бързат да я поправят.“

„Истината е, че Водолеите поставят човечеството над всичко друго.“

РИБИ (19 февруари - 20 март)

МИТ: Рибите са твърде наивни.

ИСТИНА: Рибите са оптимистични мечтатели и ще повдигнат духа на хората около тях.

Тези причудливи мислители често са заклеймявани като отдалечени, но Инбаал казва, че този воден знак винаги се осланя на общностите около тях.

„Рибите са мечтатели и се гордеят с това“, добави тя. „Те създават фантастични светове като артисти, творци, писатели и художници. Те обичат да се грижат и затова често можете да го срещнете да работят като медицински сестри, психотерапевти и лечители. Тяхната специална дарба е да създават алтернативни реалности за своите пациенти.“

„Риби ще споделят оптимизма си с другите и ще повдигнат духа на хората около тях, давайки им надежда и сила.“