Ураганите и Зелените спорят за територия в “Игри на волята”

С ледващата заплетена и многокомпонентна териториална битка очаква племената на Ураганите и Зелените на Арената на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Участниците ще трябва да преодолеят препятствия за издръжливост, бързина и логическа мисъл, за да се доберат до желаната Резиденция. Ще продължи ли победната серия на Сините или техните опоненти най-после ще се измъкнат от капана на Изолатора?

Преди вълнуващото съревнование Ураганите ще се впуснат в търсене на “Черния амулет”, който е скрит в Резиденцията. Ако бъде открит, той ще даде огромна сила и власт на своя притежател.

Ще успеят ли Зелените да се доберат до Резиденцията и ще намерят ли Сините най-могъщото оръжие в “Игри на волята”, гледайте тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.