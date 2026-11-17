З релищен и непредвидим капитански сблъсък очаква зрителите на екстремното приключение “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Лидерите на Зелените и Ураганите - Юлия и Симона, ще се впуснат в тежко и изпълнено с обрати съревнование за надмощие, а победителката ще получи възможност да се сдобие с безценни предимства.

Източник: NOVA

На Арената в спор за спасение ще излязат и двамата обитатели на Вишката - Красимир и Йордан. Въпреки лишенията и изолацията, двамата воини ще дадат всичко от себе си, за да запазят шансовете си за директно класиране на финалите, но само един от тях ще се върне обратно на тайната територия.

Източник: NOVA

Кой ще вземе превес в капитанския сблъсък и за кого приключението в Дивия север ще приключи, гледайте в новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Източник: NOVA

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