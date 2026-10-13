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Йоанна и Марио се присъединяват към Вулканите в “Игри на волята”

Капитанът на Червените Добромира Иванова напусна надпреварата

13 октомври 2026, 23:16
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Т ази вечер Арената на “Игри на волята” противопостави изгнаниците от Блатото в борба за две места във Войната на племената. Непримиримата студентка Йоанна успя да се добере до успеха първа, което ѝ осигури и награда от 50 златни гроша. Втори завърши острието Марио, а двамата станаха част от бедстващия отбор на Вулканите.

Източник: NOVA

Битката за надмощие между капитаните пък протече като дуел между любителката на екстремни усещания Юлия от Канарите и танцьора Боян от Ураганите след като рекордьорката по плуване Добромира Иванова напусна надпреварата заради контузия. Победата в оспорваното изпитание грабна лидерът на Сините, за което получи награда от 50 златни гроша.

Източник: NOVA

Капитанът на Червените Добромира е следващият гост в официалния подкаст “След Игрите”. Заедно с водещата Симона Ръждавичка тя обсъди своето участие в приключенското предаване, върховете и паденията на Арената и в професионалния спорт, както и кого смята за фаворит за голямата победа. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Утре от 20:00 ч. по NOVA битките в “Игри на волята” продължават с първото съревнование за неприкосновеност тази седмица, а един от Вулканите ще стане част от племето на Обречените.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: NOVA    
Игри на волята
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