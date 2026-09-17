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Двама участници се отправят към Блатото в “Игри на волята” тази вечер

Напрегната капитанска битка ще спаси един от номинираните

17 септември 2026, 16:07
Двама участници се отправят към Блатото в “Игри на волята” тази вечер

М ножество обрати очакват зрителите на екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Новодошлите в племената на Канарите и Ураганите - Йордан и Стиван, ще бъдат изправени пред тежко решение кого да изпратят в изгнание на Блатото. Дали ще играят стратегически или ще направят услуга на новия си отбор?

Арената в Дуранкулак ще приеме и тримата капитани. Милионерът Красимир ще бъде придружен от инфлуенсърката Теодора и коалиционната ѝ партньорка Мария, но възможно ли е те да посрещнат неочаквани съперници след избора на Йордан и Стиван? Победителят в него ще се бори за ценна награда и възможността да спаси един от номинираните тази седмица.

В края на вечерта ще се проведе и следващият племенен съвет на Обречените, след който един ще напусне надпреварата завинаги.

Кой ще бъде изпратен в изгнание, кой ще се спаси и кой ще е следващият напуснал надпреварата в “Игри на волята”, гледайте тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

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