Честото преболедуване на инфекции е ключът към дългия живот

Е дин от ключовете за живот над 100 години е богатият опит на индивида в борбата с инфекциите, сочат данните от ново проучване, цитирано от „Мейл онлайн“.

Изследователите, които са анализирали ДНК на седем столетници, са установили, че всички те имат една обща черта - борили са се с много микроби и вируси през дългия си живот.

