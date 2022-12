СЗО: Повишен риск от стрептококови инфекции при децата

С ветовната здравна организация (СЗО) и здравният орган на ЕС - Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията, призоваха за бдителност заради увеличаване на сериозните заболявания при деца след стрептококови инфекции, предаде ДПА.

Двете институции разпространиха съвместно изявление.

Франция, Ирландия, Нидерландия, Испания, Швеция и Великобритания съобщиха за увеличаване през 2022 г. на случаи на тежко заболяване, известно като iGAS (инвазивна стрептококова инфекция от група А) при деца под 10-годишна възраст.

Има и няколко починали в тази възрастова група, като смъртта е свързана със стрептококови инфекции.

Във Великобритания и Франция броят на тежките случаи е многократно по-висок отколкото през същия период преди пандемията, се казва още в разпространеното съобщение.

Стрептококовите инфекции обикновено причиняват заболявания като скарлатина и могат да бъдат лекувани добре с антибиотици. В редки случаи обаче могат да доведат до сериозни усложнения.

Според предварителни констатации експертите на СЗО не предполагат, че увеличението е предизвикано от нов вариант на A-стрептококи. Антибиотичната резистентност също е малко вероятно да е причината.

Възможно е това натрупване да е ефект след пандемията.

Също така може по-големият брой тежки заболявания да се в резултат и на циркулиращите в момента много други вируси, които в комбинация със стрептококи засилват симптомите, се казва в съобщението.

