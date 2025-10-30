Любопитно

Почитаме светите мъченици Зиновий и Зиновия, какво се знае за тях

Те живели през трети век в град Еге в област Киликия, на югоизточния бряг на Мала Азия

30 октомври 2025, 08:09
Джулия Робъртс разкри неочакваното си истинско име

Архивът на „Титаник“: Списък с пътници от първа класа отива на търг за над 100 000 долара

Племето на Завоевателите се разпадна след тежка загуба в “Игри на волята”

"Тя била измъчвана и убита заради вярата си"
Ексклузивно: Полицаят на годината в Атланта – кой е българинът Мирослав Петков

Лорън Санчес заслепи с мини рокля на вечеря с Джеф Безос (СНИМКИ)

Мина от Big Brother: Бях злобна към Сияна! Съжалявам, но поведението ѝ е леко! (ВИДЕО)

"Тръмп денс": Президентът на САЩ танцува на летището в Малайзия (ВИДЕО)

Н а 30 октомври почитаме паметта на светите мъченици Зиновий и Зиновия.

Зиновий и сестра му Зиновия живели през трети век в град Еге в област Киликия, на югоизточния бряг на Мала Азия. Родителите им били заможни хора и добри християни. Възпитали децата си в истините на вярата в Спасителя Иисус Христос. Но напуснали рано този свят и оставили децата си сираци. Те расли под грижите на настойници християни и както били научени от родителите си, стремили се с наследените средства да правят милостини на бедните и болните хора.

Младостта им преминала в чист и свят живот. Зиновий получил от Бога дар на лечителство и помагал на много страдащи, лекувал болестите им. Скоро неговата образованост, добродетелите и благодеянията му го прославили из цялата област Киликия. Затова християните от Еге по достойнство го избрали за епископ. Зиновий ревностно изпълнявал своите епископски задължения на пастир и учител на всички. Мъдро и успешно наставлявал паството си не само със слова, но и с личния си пример на истински Христов последовател.

През време на Диоклетиановото гонение императорският сановник Лисий дошъл в град Еге, за да налага на християните да се отрекат от вярата си и да почитат езическите божества. Мнозина християни мъченически пострадали за Христос. Дошъл ред и на епископ Зиновий. Лисий го повикал и му заявил: "Аз няма дълго да говоря с тебе. Избирай едно от двете: живот, ако се поклониш на нашите богове, или смърт, ако не се откажеш от твоя Бог!". Зиновий твърдо отвърнал: "Животът без Христос е смърт! А телесната смърт за Христос е вечен живот!".

Започнали жестоки мъчения. Като узнала, че брат й страда за Христос, Зиновия отишла и застанала до него. Двамата претърпели различни изтезания. Заради тяхната непреклонност били осъдени на смърт. Свещеномъченикът Зиновий и сестра му Зиновия били убити с меч в 285 година.

Имен ден празнуват Зорица, Зорница, Зорка и Зоран. Името Зорница означава утринна звезда. Така се е казвала славянската богиня на утрото. Според легендата тя била обречена от задълженията си никога да не се срещне със своята сестра Вечерница до края на света. Двете сестри, дъщери на бога на слънцето Дажбог, охранявали неговия палат. Зорница, като богиня на утрото отваряла сутрин вратите на палата, така че баща ѝ да излезе и да освети света, а Вечерница ги затваряла вечер. Любопитно е, че всъщност славяните наричали Зорница и Вечерница планетата Венера, която може да бъде видяна над хоризонта при изгрев и залез.

Източник: БТА/Проф. Иван Желев    
Скок на COVID-19 у нас, засилен е интересът към ваксинацията

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Напрежение заради бюджета за 2026 г., синдикати готвят протест

Тръмп нареди на Пентагона незабавно да започне тестове с ядрени оръжия

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Subaru изкушава с цели два концепта на STI – EV и ДВГ за всеки вкус

Преди 2 часа
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Преди 2 часа
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Преди 1 час
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Преди 1 час

Президентът на САЩ Доналд Тръмп с колегата си от Южна Корея Ли Дже Мьон

Тръмп даде разрешение за ядрена подводница на Южна Корея, „твърде зает“ е за среща с Ким

Свят Преди 23 минути

Одобрението за подводницата, която ще се строи във Филаделфия, повдига въпроси

<p>Задържаха златни накити за над 220 000 лв., укрити в кофа с кисело мляко</p>

Задържаха златни накити за над 220 000 лв., укрити в кофа с кисело мляко на "Капитан Андреево"

България Преди 55 минути

Те били открити при проверка на личен багаж на пътник в автобус, влизащ в страната от Турция

10 ужасяващи истории на хора, живели в обладани от духове къщи

Любопитно Преди 1 час

От полтъргайст, който спасява брак, до призрак, който имитира живи хора и бута чаши с вода

"Той е Торбалан": Серийният убиец със само една жертва

Свят Преди 1 час

Стефан Смерк направи шокиращо самопризнание три десетилетия след като извърши жестоко убийство

Премахването на нацистки татуировки: "Не знаеш дали се променят или крият"

Свят Преди 2 часа

Някои организации помагат на хората да премахнат татуировките си, базирани на омраза, организирана престъпна дейност или трафикинг на хора

Роботът Neo иска да поеме домашните ни задължения

Технологии Преди 2 часа

Хуманоидът ще върши домакинската работа, но няма да ни вземе професията

Сирия призна независимостта на Косово

Свят Преди 9 часа

Османи благодари на сирийския президент Ахмед ал-Шариа

<p>&quot;Ситуацията в Покровск е истински ад&quot;</p>

Свят Преди 11 часа

Руските войски са проникнали в града

Мелиса уби десетки, включително деца в Хаити

Свят Преди 11 часа

По предварителни оценки в Ямайка са засегнати над 1 милион души

Фед намали лихвените проценти в САЩ

Свят Преди 12 часа

Против решението се обяви председателят на Фед Стивън Миран

Двама от задържаните крадци от Лувъра частично признаха вината си

Свят Преди 12 часа

Видеонаблюдението и анализа на ДНК бяха ключови за ареста

Майка изведе дете от България без съгласието на бащата

България Преди 12 часа

Въпреки подаден сигнал, жената не е била спряна на излизане от България

Конфискуваха кралски питон в София

България Преди 13 часа

Влечугото било отглеждано в квартал “Враждебна”

САЩ премахнаха санкциите срещу Милорад Додик

Свят Преди 13 часа

От санкционния списък са премахнати също членове на семейството на Додик, негови фирми и близки сътрудници

Синдикатите излизат на протест в петък

България Преди 13 часа

Причината е минималната работна заплата от 1 януари догодина

Вътрешната комисия отхвърли ветото на президента за СРС и ДАР

България Преди 14 часа

"Възраждане" събират подписи срещу обнародвания вчера закон за ДАНС

Всичко от днес

