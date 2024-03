"Имам внук на име Луи…неуправляем е": Кралица Камила се пошегува с петгодишния син на Уилям и Кейт

П о време на визита на остров Ман британската кралица Камила се пошегува, че петгодишният ѝ внук принц Луи е неконтролируем, съобщи Ройтерс.

Queen Camilla jokes grandson Louis is 'quite a handful' Read more ⬇️ https://t.co/bgL2RS0oLu

Най-малкият син на престолонаследника принц Уилям, който е четвърти по линията на наследяване на трона, влезе във фокуса на вниманието през 2022 г., когато беше фотографиран да прави смешни физиономии и да си запушва ушите, седейки до Елизабет Втора по време на честването на нейния платинения юбилей.

Queen Camilla Calls Her Grandson Louis a 'Handful,' But She Didn't Mean Prince Louis https://t.co/6NzCEQYCmU