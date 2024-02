Кралица Камила се срещна с Олена Зеленска в Лондон

К ралица Камила се срещна с украинската първа дама Олена Зеленска в "Кларънс Хаус", само дни след втората годишнина от руската инвазия в Украйна.

76-годишната Камила беше заснета със съпругата на украинския президент Володимир Зеленски, докато я водеше по коридора преди срещата им в четвъртък сутринта.

Queen Camilla hosts Ukraine’s first lady Olena Zelenska in Clarence House, the pair chat in the Garden Room days after the second anniversary of the Russian invasion of the eastern European country. pic.twitter.com/q0hMKRPaCR