Има ли все още човешки тела в останките на "Титаник"?

С лед новината, че подводницата, превозваща малък брой хора, за да разгледат останките на "Титаник", е изчезнала, мнозина задават нови въпроси за известния кораб и състоянието на останките. Приблизително 1 500 души загинаха, когато "Титаник" потъна в океана, отнасяйки със себе си повече от половината от пътниците си.

Въпреки че знаем приблизително колко души са загинали, знаем много по-малко за това какво се е случило с останките на много от тях. Някои тела бяха открити след катастрофата, но много други не бяха. Има ли все още тела в "Титаник"?

Има ли все още тела в "Титаник"? Популярен въпрос без окончателен отговор

Въпросът дали има останали тела в останките на кораба остава много отворен за дискусия. Изглежда като ясно изразена възможност, но мнозина, които действително са прекарали време в разглеждане на останките, включително режисьорът Джеймс Камерън, казват, че всъщност не са виждали човешки останки.

Това, което знаем, е, че повече от 1000 души, загинали в онзи ден, никога не са били открити, отчасти защото много от хората, които са паднали с кораба, не са носели спасителни жилетки.

Повечето тела, извадени от океана, са били със спасителни жилетки. През годините има много спекулации за това какво се е случило с телата, които са останали на дъното на морето. Телата на повърхността са били разпръснати в радиус от 50 мили вследствие на буря и някои смятат, че е възможно същата буря да е разпръснала и телата на дъното на океана.

Други пък смятат, че в кораба трябва да има все още затрупани останки, дори и те да не са открити досега.

Точното състояние на тези останки вероятно ще зависи от това доколко те са били изложени на кислородната вода на открития океан. Ако има тела в запечатани помещения вътре в кораба, те все още биха могли да бъдат в относително запазено състояние.

"Не бих се изненадал, ако в машинното отделение бъдат открити силно запазени тела. Това е дълбоко във вътрешността на кораба", казва един от експертите пред The New York Times.

Някои хора смятат, че всички тела на "Титаник" отдавна са се разградили

Въпреки че някои смятат, че е възможно да има запазени останки, други, включително Джеймс Камерън, смятат, че това е малко вероятно.

„Виждали сме дрехи“, каза той. "Видяхме обувки. Виждали сме чифтове обувки, което силно подсказва, че в даден момент там е имало тяло. Но никога не сме виждали човешки останки."

Разбира се, след това въпросът става малко дидактичен. Една обувка може и да не е тяло, но със сигурност подсказва, че в някакъв момент там долу е имало тела.

Watching a programme on the Titanic



I didn't know the wreck is surrounded by hundreds of pairs of shoes



There used to be bodies in those shoes. Body parts deteriorated



The only thing left are the shoes & the leather is perfectly preserved



Tombstone shoes pic.twitter.com/lZ3mcbiE6J