Уникално бижу е открито сред останките на потъналия "Титаник"

К олие, „направено от зъб на акула мегалодон“, беше разкрито в нови изображения от останките на "Титаник".

Зашеметяващият артефакт беше идентифициран на кадри, заснети миналото лято от базираната в Гърнси фирма „Магелан Ltd“.

Кадрите са заснети по време на заснемането на първите дигитални сканирания на корабокрушението, които го представят в детайли - сякаш е изваден от водата.

Другите предмети около огърлицата все още не са идентифицирани, въпреки че приличат на колекция от малки пръстеновидни мъниста.

На „Магелан Ltd“, която работи с Atlantic Productions по документален филм за миналогодишната експедиция, обаче е забранено да ги изважда от морското дъно.

Приблизително 1517 от 2224-те души на борда на "Титаник" са загинали при потъването на луксозния океански кораб на 15 април 1912 г.

От „Магелан Ltd“ изпратили подводници, за да изследват останките, които се намират на около 13 000 фута под повърхността на Северния Атлантически океан, на около 350 морски мили от бреговете на Нюфаундленд, Канада.

Подводниците прекарали повече от 200 часа миналото лято, за да направят 700 000 изображения от всеки ъгъл на кораба и да създадат 3D реконструкцията.

Сега от компанията забелязали отличителната форма на зъб от акула в кадрите и при по-внимателно разглеждане разбрали, че това е огърлица.

Ричард Паркинсън, директор на „Магелан“, описал находката като „удивителна, красива и спираща дъха“.

„Намерихме зъб от мегалодон, който е оформен като огърлица – това е невероятно, абсолютно невероятно“, каза той пред ITV News.

Известно е, че зъбите на изчезналия мегалодон – една от най-големите риби, съществували някога – достигат над седем инча дължина.

Не е ясно как от „Магелан“ са успели да идентифицират зъба в огърлицата като този на мегалодон, въпреки че MailOnline се е свързали с фирмата за повече информация.

Каталина Пимиенто, палеонтолог от университета в Суонзи, която специализирала в акули, каза, че е трудно да се каже дали е зъб на мегалодон без други разпознаваеми обекти, които да се използват за определянето на мащаба.

„Изглежда, че зъбът има „шия“, което е по-тъмната област между зъбната корона и корена“, каза тя за MailOnline.

„Но тъй като картината е с много ниско качество, е трудно да се види дали това е вярно.“

Зъбите на мегалодона варират по цвят – от розово до синьо и черно – поради отлаганията на утайки от местата, на които биват откривани, както и поради размерите им.

„Разбира се, те са много големи, но можете да намерите и зъби на млади индивиди, които могат да бъдат малки или от задната част на челюстта“, каза д-р Пимиенто.

Майкъл Бентън, професор по палеонтология на гръбначните животни в университета в Бристол, каза, че е „по-вероятно да е зъб от съвременна акула, а не фосил“.

„Зъбите на мегалодона покриват ръката ви“, каза той на MailOnline. „Не може да се каже със сигурност дали е бяла или друга съвременна акула.“

Подобно на хилядите лични предмети от корабокрушението, оригиналният собственик на огърлицата е неизвестен, въпреки че вероятно е бил пътник в първа класа.

Сега от „Магелан“ планират да използват изкуствен интелект, за да идентифицират собствениците на огърлицата, както и на другите открити предмети.

AI ще изучава кадри на пътниците, като се фокусира върху лицата и дрехите, с които са били облечени, когато са се качили на борда на кораба, няколко дни преди "Титаник" да се удари в айсберга вечерта на 14 април 1912 г.

"Титаник" плавал с почти пълна мощност – около 22,5 възела или 25 мили в час – когато наблюдателите забелязали айсберга в 23:40 часа вечерта.

Въпреки усилията да заобиколят, "Титаник" се ударил в айсберга, и в резултат на щракване на нитове в корпуса се получили шест тесни отвора на десния борд на кораба.

"Титаник" започнал да потъва с носа напред, като водата навлизала от отделение в отделение, докато потъващата част ставала все по-стръмна.

Големият кораб се счупил наполовина точно преди да се потопи в ранните часове на 15 април 1912 г. Сега двете части на кораба – носът и кърмата – лежат на 2600 фута една от друга.

И двете половини са заобиколени от поле от отломки, състоящи се от парчета метал, мебели, обувки и дори неотворени бутилки шампанско.

Експертите смятат, че все още има обстоятелства около потъването, които предстои да бъдат установени повече от век след трагедията, като например точният начин, по който корабът се е ударила в морското дъно.

„Това, което не е широко известно, е, че "Титаник" се състои от две части“, каза Паркинсън пред ITV.

„Има нещо като поле от отломки с площ три квадратни мили между носа и кърмата, което сме картографирали с невероятни подробности.“

Анализаторът на "Титаник" Паркс Стивънсън казал пред Би Би Си, че се надяват новите сканирания да отговорят на „основни въпроси“ за кораба и неговият трагичен край.

„Това позволява да видим останките така, както преди не можеше да се видят от подводница. Могат да се видят останките в тяхната цялост, контекст и перспектива“, каза той.

„И това, което се вижда сега, е истинското състояние на останките.“

Хиляди предмети са били извадени на сушата от останките на "Титаник", откакто е открит през 1985 г., но сега споразумение между Обединеното кралство и САЩ не позволява на частни фирми да вадят каквото и да било.

Американската фирма за спасяване на останки от кораби RMS Titanic Inc е единственото юридическо лице, което има законно право да изважда предмети от останките на "Титаник".

Въпреки че някои останки от кораби са били пренесяни на сушата, вероятно това никога няма да се случи с "Титаник".

Експертите смятат, че е твърде крехък, за да бъде преместен. Заради влошаване на корозията, биологичната активност и дълбоки океански течения, както и моралните последици, засега спират подобни дейности.

Британката Ева Харт, оцеляла от "Титаник", която загубила баща си при катастрофата, казала малко преди смъртта си през 1996 г.: „Силно се надявам, че никога няма да се опитат да извадят части от него.“

„Надявам се, че ще осъзнаят, че това е гроб – гроб на 1500 души, които никога не е трябвало да умират, и не мисля, че трябва да се ходи там и да се ограбват гробове и аз съм много против това.“