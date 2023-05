Първите по рода си кадри на "Титаник" разкриват останките по начин, по който не сте виждали досега

П ървото цифрово сканиране в пълен размер на "Титаник", който се намира на 3800 м дълбочина в Атлантическия океан, е създадено с помощта на дълбоководно картографиране.

Уникалният 3D изглед позволява да се види целия кораб така, сякаш водата е източена.

Надеждата е, че по този начин ще се хвърли нова светлина върху това какво точно се е случило с кораба, потънал през 1912 г.

Повече от 1500 души са загинали, когато корабът се ударил в айсберг по време на първото си пътуване от Саутхемптън до Ню Йорк.

„Все още има въпроси, на които трябва да се отговори относно потъването на кораба“, каза Паркс Стивънсън, анализатор на „Титаник“, пред BBC News.

Той допълни, че моделът е "една от първите големи стъпки към това да приближим историята на "Титаник" към изследване, основано на доказателства, а не на спекулации".

Titanic: First ever full-sized scans reveal wreck as never seen before https://t.co/QCoNNS5mW8

"Титаник" е проучван обстойно след откриването на останките през 1985 г. Но е толкова огромен, че в мрака на дълбините камерите могат да ни покажат само отделни снимки на разлагащия се кораб - никога целия.

Новото сканиране улавя останките в тяхната цялост, давайки ни пълен изглед на "Титаник". Той се състои от две части, като носът и кърмата са разделени на около 800 м. Огромно поле от отломки обикаля потъналия кораб.

Сканирането е извършено през лятото на 2022 г. от Magellan Ltd, компания за дълбоководни карти, и Atlantic Productions, които правят документален филм за проекта.

Подводници, управлявани дистанционно от екип на борда на специализиран кораб, прекараха повече от 200 часа в проучване на дължината и ширината на останките.

Направиха повече от 700 000 изображения от всеки ъгъл, създавайки точна 3D реконструкция.

Герхард Зайферт от Magellan, който ръководи експедицията, каза, че това е най-големият проект за подводно сканиране, който някога е предприемал.

The Titanic was surveyed last summer - by deep sea mapping company Magellan Ltd and documentary makers @AtlanticProds Their 3D replica is built from 700,000 images… #Titanic pic.twitter.com/1oJ54gaBSM

„Дълбочината му, от почти 4000 м, представлява голямо предизвикателство, освен това на мястото има течения и не ни е позволено да докосваме нищо, за да не повредим останките“, обясни той.

„Другото предизвикателство е, че трябва да картографирате всеки квадратен сантиметър – дори и безинтересните части. Това включва и полето с отломки, а там картографирате и калта, но това ви е нужно, за да запълните местоположението и представата за всички останали интересни обекти.“

Сканирането показва както мащабите на кораба, така и някои дребни детайли, като серийния номер на едно от витлата.

Носът, сега покрит със сталактити от ръжда, все още е разпознаваем - 100 години след като корабът е потънал. Отгоре седи палубата за лодки, където е зейнала дупка и дава изглед към мястото, където някога е било голямото стълбище.

Кърмата обаче е хаотична бъркотия от метал. Тази част от кораба се е разрушила, когато достигнал морското дъно.

В поле с отломки са разпръснати всякакви предмети, включително богато украсена метална конструкция част от кораба, статуи и неотворени бутилки шампанско. Има и лични вещи, включително десетки обувки, лежащи върху утайката.

'We now have every rivet of the Titanic'



Andrew Geffen from Atlantic Productions spoke to #BBCBreakfast after about the first full-sized digital scan of the Titanic which has been created using deep-sea mapping.https://t.co/DZyzkoSRd7 pic.twitter.com/jCveKN0Zxf